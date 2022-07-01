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Netflix Türkiye Temmuz ayı içerikleri açıklandı! 2022 Temmuz ayı Netflix dizi ve film programı belli oldu!

Netflix Türkiye Temmuz içerikleri açıklandı! 2022 Temmuz ayı Netflix dizi ve film programı belli oldu!

Temmuz ayına girilmesinin ardından Netflix'in Temmuz ayı içerikleri araştırılmaya başlandı. Temmuz ayında birçok Netflix yapımı izleyici ile buluşurken Netflix'in en popüler dizilerinden olan Stranger Things'in 4.sezon 2.kısmı da yayınlandı. Yerli dizi kategorisinde ise Zeytin Ağacı merakla beklenen yapımlar arasında yer aldı. İşte 2022 Temmuz ayı Netflix dizi ve film programı...

01.07.2022 - 01:29 | Güncelleme: ABONE OL

  • En popüler dijital platformlar arasında yer alan Netflix, Temmuz ayı içerikleri merak konusu olurken, Netflix kullanıcıları Temmuz ayında hangi dizi ve filmlerin yayınlandığını araştırmaya başladı. Temmuz ayında Netflix'de Resident Evil: biohazard (Dizi), Stranger Things 4: 2. Kısım (Dizi), Uncoupled (Dizi) The Gray Man(Film), İkna (Film) gibi daha birçok yapım izleyici ile buluştu. İşte Netflix Türkiye Temmuz içerikleri...

  • Stranger Things 4: 2. Kısım (YENİ SEZON)

    Aralarına mesafeler girmiş olsa da her zamankinden daha kararlı olan dostlarımız, korkutucu bir gelecekle karşı karşıya. Ama bu daha başlangıç. Sonun başlangıcı...

    Tür: Bilim Kurgu

    Yayın tarihi:  01/07/2022

  • Zeytin Ağacı (YENİ DİZİ)

    Ada, Sevgi ve Leyla’nın üniversitede başlayan arkadaşlıkları yıllar içinde en zor zamanlarında bile onlara güç veren bir dostluğa dönüşmüştür. Ancak bu üç kadının aralarındaki güçlü bağ Sevgi'ye kanser teşhisi konduktan sonra en büyük sınavını verir. Sevgi, Ada’nın istediği gibi hastaneye yatmak yerine bambaşka bir umudun peşinden gider. Sevgi’nin başlattığı bu arayış, sadece onun değil Ada ve Leyla’nın da yaşamında beklenmedik olaylara neden olur.

    Dizinin oyuncu kadrosunda Tuba Büyüküstün, Seda Bakan, Boncuk Yılmaz, Murat Boz, Füsun Demirel, Fırat Tanış, Rıza Kocaoğlu ve Serkan Altunorak yer alıyor.

    Tür: Dram

     

    Yayınlanma tarihi: 28/07/2022

  • BİR NETFLIX DİZİSİ CONTROL Z: 3.SEZON

    Dram

    Sofia, Javi ve arkadaşları lisedeki son yıllarının tadını çıkarmaya çalışır, ancak daha önce de sorun çıkarmış olan bir hacker hayatı onlara zindan eder.

     

    06/07/2022

  • Boo, Bitch (YENİ DİZİ)

    Lise son sınıftaki iki dost, fark edilmek için son bir hamle yapar. Ancak içlerinden biri hayalete dönüşür ve fırsatını bulmuşken hayatın tadını çıkarır.

    Tür: Komedi

    Yayın tarihi: 08/07/2022

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