-Netflix Türkiye'de dizi izlenme oranları yükselişte. Türkiye'de Muhafız dizisiyle popülerliğini arttıran Netflix yabancı dizilerin izlenme oranları 2018'e göre artışta bizde sizler için Netflix'te izlenebilecek 5 diziyi derledik...

1-BODYGUARD

Politik gerilim türündeki dizi, Line of Duty’yle bilinen Jed Mercurio‘nun hazırladığı bir yapım. Erkek başrolü çoğunluğun Game of Thrones’la tanıdığı, Klondike veya Medici: Masters of Florence’tan da bilinen Richard Madden, kadın başrolü ise daha önce Line of Duty’de de yer almış Keeley Hawes.

Konusu:

Bodyguard, isminin fikir verebileceği gibi merkezinde özel koruma olarak görev yapan bir adam ve onun koruduğu bir kadın üzerine kurulu. David Budd, polis çavuşu olarak çalışan iki çocuk babası bir adam. Asker olarak görev aldığı dönemden kalma üstüne gitmediği bazı psikolojik sorunları var. Bu durum evliliğini de etkilemiş, boşanmamış olsalar da ayrılar.

David, yanında eşi ve çocuklarının olduğu bir akşam kendisini trende gerçekleşecek bir terör girişimine bulaşmış buluyor. Birinci bölümün ilk 20 dakikasına denk gelen bu aksiyon sahnelerinde karakterin durumu idare edişi göz doldurunca başka bir birime terfi ettiriliyor. Yeni görevi ise İçişleri Bakanı’nın özel koruması olmak.

Buraya kadar her şey normal gibi dursa da aslında pek de öyle değil. Çünkü İçişleri Bakanı Julia Montague, David’in inandığı veya savunduğu değerlerin aksine giden birisi. Savaş karşıtı olan David’in aksine Julia’nın ülkesinin girdiği savaşları desteklemesi bu noktalardan sadece birisi. Görüşleriyle ve yaptıklarıyla birçok kişinin tepkisini çekmesi bir siyasetçi için alışıldık olsa da bu durumun David’in yeni işini kolaylaştırdığı söylenemez.

Bodyguard’da özetle kararlı, sert, inatçı ve ne istediğini bilen Julia’nın politik arenada ve özel hayatında yaptıklarını, David’in inanmadığı değerlerin hayatta kalması için verdiği çabayı, ikilinin anlaşamadıkları konularda birbirinin üstüne gitmesini ve David’in sorunlu özel hayatını izliyoruz. Dizi, yayın hayatına İngiltere’de bu yılın en iyi drama açılışını yaparak başladı, dolayısıyla büyük ihtimalle bir şekilde ikinci sezonu gelecek bir proje.

Merak sonucu başladığım Bodyguard’dan şimdiye kadar gayet memnun kaldım. Politikanın dozunu kıvamında tutup taban tabana zıt iki karakterin neler yapacağını, devamında neler olacağını merak ettirmeyi başarıyorlar. Bahsi geçen aksiyon sahneleri özellikle yönetmenlik, oyunculuk veya hikaye açısından göze çarpıyor ve diziyi daha üst bir seviyeye taşıyor. Dolayısıyla Keeley Hawes’in ve Richard Madden’ın oyunculuklarını ve karşılıklı paslaşmalarını da es geçmemek lazım. Ayrıca Richard Madden, Game of Thrones’un aksine aksan fora bir şekilde izleyici karşısına çıkıyor.

BAŞ ROL OYUNCULARI

Richard Madden:

18 Haziran 1986'da doğdu. İskoçyalı televizyon ve sinema oyuncusu. Game of Thrones (Taht Oyunları) dizisindeki "Robb Stark" karakteri ile tanınmıştır.

İlk Yılları

Richard Madden, itfaiye eri babası Richard ve dershane asistanı annesi Pat 'in en büyük çocukları olarak İskoçya'nın Renfrewshire şehrine bağlı Elderslie kasabasında doğdu ve büyüdü. Ayrıca Cara ve Lauren adlarında iki kız kardeşe sahiptir. 11 yaşındayken, utangaçlığından kurtulmak için Paisley Sanat Merkezi'nin gençlik tiyatro programına katıldı. 2007 yılında İskoçya Kraliyet Konservatuvarı'ndan mezun oldu.

Kariyeri

Madden ilk olarak İskoç yazar Iain Banks'ın aynı adlı romanından uyarlanan Complicity filminde rol aldı, ardından BBC yapımıBarmy Aunt Boomerang TV dizisi'nde Sebastian olarak ekran karşısına geçti.

İskoçya Kraliyet Konservatuvarı'nda okurken The Arches adlı gece kulübünde ve Glasgow Repertuar Şirketi'nde çalıştı. Citizen's Tiyatrosunda Franz Xavier Kroetz'ın Tom Fool adlı oyununda rol alırken Globe Tiyatrosu'ndan gelen bir ekip tarafından fark edildi ve yeni işi dolayısıyla Londra'ya taşındı. Londra'ya gittikten sonra, Globe Tiyatrosu'nda Romeo ve Juliet tiyatro oyununda Romeo karakterini canlandırdı. 2008 yılında, Malorie Blackman'ın Noughts and Crosses adlı sahne yapımında Callum McGregor'ı oynadı.

Richard Madden daha sonra BBC yapımı televizyon dizisi Hope Springs 'de Dean McKenzie rolünü oynadı, ardından 2010 yapımı Chatroom filminde Ripley olarak rol aldı ve Worried About The Boy filminde İngiliz şarkıcı Kirk Brandon'ı canlandırdı.

Madden, 2011-2013 yılları arasında George R. R. Martin'in Buz ve Ateşin Şarkısı seri romanından uyarlanan Home Box Office'in Game of Thrones dizisinde Kuzey'in Kralı Robb Stark karakterini canlandırdı. Bunun yanında, Channel 4 yapımı Sirensve BBC yapımı Birdsong dizilerinde rol aldı. Mayıs 2013'te, yönetmenliğini Kenneth Branagh'ın yaptığı 2015 yapımı Sindirella filminde prens karakterine seçildi ve Game of Thrones dizisindeki rol arkadışı Nonso Anozie ile bu filmde bir araya geldi.

Kişisel Hayatı

Richard Madden'in 2011 yılından beri İngiliz aktris Jenna Coleman ile ilişkisi bulunmaktadır. Madden Ekim 2013'te Skottish Style Ödülleri 'nde İskoçya'nın En Şık Erkeği Ödülünü kazandı. Bunun yanında, Esquire dergisinin 2010 En Seksi Starlar Listesinde yer aldı.

Film

Yıl Başlık Rol Notlar 2000 Complicity Genç Adam 2010 Chatroom Ripley 2011 Strays Elliot Kısa film 2013 A Promise Friedrich 2015 Sindirella Yakışıklı Prens 2015 Group B Shane Hunter Kısa film 2016 Baskın Günü Michael Mason

Televizyon

Year Title Role Notes 1999–2000 Barmy Aunt Boomerang Sebastian Simpkins 20 bölüm 2009 Hope Springs Dean McKenzie 8 bölüm 2010 Worried About The Boy Kirk Brandon TV filmi 2011–2013 Game of Thrones Robb Stark 21 bölüm

Screen International Yarının Yıldızı Ödülü (2011)

Aday gösterildi – Scream Ödülü - En İyi Kadro (2011)

Aday gösterildi – Screen Actors Guild Ödülü - Drama Dizisindeki En Üstün Kadro Performansı (2012, 2014) 2011 Sirens Ashley Greenwick 6 bölüm 2012 Birdsong Kaptan Michael Weir 2 bölüm 2014 Klondike Bill Haskell 3 bölüm

Video Oyunları

Yıl Başlık Rol Notlar 2013 Castlevania: Lords of Shadow - Mirror of Fate Trevor Belmont / Alucard Seslendirme 2014 Castlevania: Lords of Shadow 2 Alucard

Ödülleri

Yıl Ödül Kategori Film/Dizi Sonuç 2011 Screen International Yarının Yıldızı Game of Thrones Kazandı Scream Awards En İyi Kadro Adaylık 2012 SAG Ödülleri En İyi Üstün Kadro Performansı Adaylık 2014 En İyi Üstün Kadro Performansı Adaylık



Keeley Clare Julia Hawes:

Keeley Clare Julia Hawes (10 Şubat 1976 doğumlu) Londra'da doğan ve Sylvia Genç Tiyatro Okulu'nda eğitim görmüş bir İngiliz aktris . Kariyerine Karşılıklı Dostumuz (1998),Wives and Daughters (1999),Tipping the Velvet (2002) ve The Canterbury Tales (2003) gibi çeşitli edebiyat uyarlamalarında başladı . O tasvir Zoe Reynolds BBC casusluk drama dizisi içinde Spooks olarak onun eş kurşun performansı ardından 2002'den 2004'e kadar Alex Drake içinde Ashes to Ashes o bir Glamour ödülü kazandığı (2008-2010). 2010 canlanmasında başrol oynadıÜst katta, Alt katta , sınırlı seri The Casual Vacancy (2015),Kayıp (2016) ve ITV komedi-draması The Durrells (2016–2019).

Hawes, Jed Mercurio'nun polis usülü Duty Line görevinde DI Lindsey Denton rolüyle BAFTA TV En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'ne aday gösterildi . İçişleri Sekreteri Julia Montague'i oynadığı 2018 gerilim filmi Koruması için Mercurio ile tekrar bir araya geldi . Hawes ayrıca, Cenazede Ölüm (2007) ve High-Rise (2015) gibi filmlerde de yer aldı ve bir dizi Tomb Raider video oyununda Lara Croft'un sesini verdi.

2-EL RECLUSO

Konusu

Eski bir deniz piyadesi, ABD'li bir yargıcın genç yaştaki kızını kaçırdığından şüphelenilen bir çeteye sızmak için Meksika'daki bir cezaevinde mahkûm rolüne soyunur. Polis baskını sırasında yakalanan Dante, Meksika'daki maksimum güvenlikli bir hapishaneye gönderilir ve iki çete tarafından yönetilen bu vahşi dünyaya hızla dâhil olur.

La Unión, bir doğum günü kutlaması için malzemeler almak üzere Foca'nın mal deposuna gizlice girer. Linda, dağıtıcısının sevgisini kazanmaya çalışır. Porfirio, kardeşinin Linda'yı bulmasına yardım etmekten daha acil bir sorunla yüzleşir. Dante, hapishanenin eski kanadına giden gizli yol hakkında bir söylenti duyar. Dante ona kuralların olmadığı bir dövüş maçı için meydan okuyan baş gardiyan Marcial'e karşı durur. Paraya ihtiyacı olan Porfirio, Morris'le bir anlaşma yapar ve böyle olaylar devam eder.

3-DARK

Bir çocuğun kaybolması, dört aileyi hummalı bir cevap arayışına iter. Bu arayışları, üç nesli kapsayan akıl almaz bir gizemi ortaya çıkarmalarına neden olur. Çocukların kaybolmasından altı ay sonra polis, bir görev timi kurar. 2052'de Jonas, Winden'dakilerin büyük kısmının feci bir olayda can verdiğini öğrenir.

Clausen ve Charlotte, Regina'yı sorguya çeker. Yabancı, Hannah'yı Claudia'nın sinir bozucu bir karşılaşma yaşadığı ve Egon'un eski bir düşmanını gördüğü 1987'ye götürür.

1954'te, kayıp Helge geri gelir ama sadece Noah'yla konuşacaktır. 1987'de, Claudia zaman makinesini Tannhaus'a götürür ve Egon tekrar Ulrich'i sorgular olay ve çocuk kaybolmaları devam eder.

BAŞ ROL OYUNCUSU

Louis Hofmann:

3 Haziran 1997 yılında doğan Dark’ın genç yıldızı Louis Hofmann,2015 yılında En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü’nü kazanarak dikkatleri kendisine çekmiştir.Genç yaşına rağmen daha önce Oscar’a aday gösterilen “kumun altında” filminde oynamıştır.Dark dizisiyle büyük beğeni toplayan genç aktörü dizinin 2.sezonunda da göreceğiz.

4-THE UMBRELLA ACADEMY

Hepsi aynı gün doğmuş 41 çocuğun yedi tanesini evlat edinen Sir Reginald Hargreeves çocukların özel güçleri olduğunu fark eder. Hepsiyle ayrı ayrı ilgilenen Hargreeves’ın çocuklarının kimisi zamanda yolculuk yapabilirken kimisi ölülerle konuşabilme yeteneğine sahiptir.

Bu çocuklarla Umbrella Akademi’sini kuran Hargreeves’in zaman içinde işler istediği gibi gitmez ve çocuklar birer birer evden yani akademiden ayrılır. Yıllar sonraysa onları bir araya getiren şeyse babalarının ani ölümü olur.

İşte buradan sonra asıl hikaye başlıyor. Babalarının ölümü için evde buluşan kardeşlerin arasında geçmişte hoş şeyler yaşanmadığını öğrenirken, diğer yandan farklı kayıplar verdiklerini, hayatlarının farklı yönde ilerlediğini de öğreniyoruz. Gelişen olaylarla aksiyon başlıyor.

5-PUNİSHER

Ailesinin cinayetinden sorumlu suçluları cezalandırmayı amaçlayan eski bir deniz piyadesi, kendisini askerî bir komplonun içinde buluverir. Ailesinin öldürülmesinden sorumlu suçluları cezalandırmayı amaçlayan eski bir deniz piyadesi, kendisini askerî bir komplonun içinde bulur. Travmatik geçmişiyle hesaplaşmaya çalışan eski deniz piyadesi

Frank Castle, intikam almak için kolları sıvar. Gizemli bir telefon konuşması Frank'i zor durumda bırakır. Bu arada Madani şüphelilerin peşine düşer ve Curtis bir mesaj getirir. Frank, Micro'yu sorgularken konuya doğrudan girer. Çok gizli görevlere dair şiddet yüklü anılar, Frank'in geçmişine ışık tutar. Madani ve Sam hassas bir operasyon planlar. Curtis, Lewis ile bağlantı kurmaya çalışır. Frank, Micro'yu kirli bir işe girişmeye teşvik eder.

Frank ve Micro, aradıkları cevapları isteksiz bir tanıktan almaya çalışır. Madani ve Sam yaklaşan bir soruşturmayı haber alır. Rawlins bir hayalet görür. Frank'in durumu iyi olmadığı için Micro, Curtis'ten yardım ister. Madani ve Russo işle eğlenceyi birbirine karıştırmaya devam eder. Lewis haklarını savunur. Olaylar sırasıyla devam eder.

BAŞ ROL OYUNCUSU

Jon Bernthal

Jonathan Edward "Jon" Bernthal 20 Eylül 1976 doğumlu, Amerikalı oyuncu. The Walking Dead adlı dizideki Shane Walsh rolüyle tanınmıştır.

2016 yılında Daredevil dizisinin 2.sezonunda Punisher karakterini canlandırmıştır.

Amerikalı profesyonel güreşçi Kurt Angle'ın yeğeniyle (Erin Angle) evlidir.