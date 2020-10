Netflix'in yeni filminde yıldız yağmuru 0:00 / 0:00

Oscarlı senarist-yönetmen Adam McKay'in Netfilx için çekeceği yeni filmi "Don't Look Up'ın oyuncu kadrosunda Leonardo DiCaprio, Jennifir Lawrence, Merly Streep, Cate Blanchett, Jonah Hill, Timothée Chalamet gibi yıldızlar yer alıyor.

'The Big Short' ve 'Vice' gibi hem eleştirmenlerin hem seyircinin övgüsünü alan filmlerle tanınan Oscar ödüllü senarist-yönetmen Adam McKay, yeni filmi için kolları sıvadı.

McKay'in Netflix için çekeceği "Don't Look Up" adlı komedi filmin oyuncu kadrosu tam bir yıldızlar karması!

Leonardo DiCaprio

Leonardo DiCaprio, Meryl Streep, Jennifer Lawrence, Jonah Hill, Himesh Patel'in başrollerde yer alacağı filmde Cate Blanchett, Rob Morgan, Timothée Chalamet, Ariana Grande, Kid Cudi, Matthew Perry ve Tomer Sisley gibi yıldızlar da kısa rollerde yer alacak.

Jennifer Lawrence

Filmde DiCaprio ile Lawrence, 6 ay içinde dünyaya bir meteorun çarpacağını keşfeden ve bunu duyurup insanları uyarmak için medya turuna çıkan iki bilim insanını canlandıracak. Filmin çekimlerine 19 Kasım'da Boston'da başlanacak.