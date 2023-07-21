Netflix'in abone sayısı, şifre paylaşımının sona ermesiyle 'sıçradı'

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Dünyanın en büyük dijital yayın platformlarından Netflix, şifre paylaşımını engellemeye başlamasının ardından, Mart ayından bu yana 6 milyona yakın yeni abone kazandığını açıkladı.

Netflix, ABD de dahil birçok ülkede ilkbahardan itibaren şifre paylaşımını yasaklamaya başlamıştı.

Türkiye de dahil 100'den fazla ülkede de şifre paylaşımı uygulamasına bugünden itibaren son veriliyor. Netflix'in verdiği bilgiye göre hesap paylaşımının devam ettiği son ülkelerdeki kullanıcılara da, uygulamanın sona erdiğini belirten e-postalar gönderilmeye başlandı.

Netflix, abonelerinin kullanıcı bilgilerini, sınırlı sayıda kişiyle paylaşmasına izin veriyordu ve bu kişiler fiziksel olarak aynı yerde bulunmasalar bile aynı kullanıcı adı ve şifreyle Netflix içeriklerini izleyebiliyorlardı.

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Bu uygulamanın sona ermesiyle, şifreler sadece aynı ev içindeki farklı cihazlarla paylaşılabilecek.

Netflix'in kaç abonesi var? Şirketin son açıkladığı verilere göre, Mart ayından itibaren katılan 5,9 milyon yeni kullanıcı ile dünya genelinde toplam abone sayısı 238 milyona çıktı. Bu artış Netflix'in tahminlerinin de üstünde oldu. Platform, koronavirüs salgını sonrası küresel olarak yaşanan ekonomik yavaşlamayla da beraber, 2022'in ilk yarısında yaklaşık bir milyon abone kaybetmişti. Ancak geçen yılın ortasından bu yana abone sayısı yeniden artmaya başladı.

Yeni abonelik seçenekleri neler? Netflix, şifre paylaşımının engellenmesinin ardından sundukları yeni ve daha hesaplı abonelik seçenekleriyle yeni kullanıcı çekmeyi başardıklarını açıkladı. Bunlardan biri, kendi evi dışındakilerle şifre paylaşımı yapmak isteyenlere sunulan "ücretli paylaşım" seçeneği. Bu abonelik seçeneğinde her kullanıcı, normal abonelik ücretinin yaklaşık yarısı kadar ücret ödüyor. REKLAM Mayıs ayında ABD, İngiltere ve diğer büyük pazarlarda uygulanmaya başlanan bu abonelik seçeneği, 100'den fazla ülkede uygulamaya girdi. Başka bir "hesaplı" seçenekse, içeriklerin reklamla bölündüğü abonelik modeli ancak bu, az sayıda ülkede uygulamaya sokuldu. Şifre paylaşımının engellenmesinin ardından az sayıda kullanıcının aboneliklerini sonlandırdığını belirten Netflix, Türkiye dahil küresel olarak uygulamaya soktuğu yasak ile abone sayısının artacağını öngörüyor. Yaklaşık 100 milyon hanenin Netflix aboneliğini paylaştığı tahmin ediliyordu. Şirketin geleceği güvende mi? Sektör uzmanlarına göre Netflix geniş içerik havuzu ve uluslararası yapımlarının fazlalığıyla gelecek aylarda rakiplerinin önünde olmaya devam edecek. REKLAM PP Foresight'tan analist Paolo Pescatore'a göre, abone sayısının artması Netflix'in stratejisinin işe yaradığını gösteriyor; "Şirket hala rakiplerine kıyasla çok güçlü ve eşiği o belirliyor. Ancak ilerleyen aylarda abonelik ücretlerini yeniden gözden geçirmesi gerekebilir." Hollywood'da süregiden senarist grevinin de şirketin yapımlarını olumsuz etkilemesi bekleniyor. ABD'de senaristlerin başlattığı son 60 yılın en büyük grevine, Oyuncular Sendikası da destek veriyor. Netflix grev nedeniyle bu yıl içeriğe daha az para harcayacağını duyurdu. Kârı beklendiği kadar artmadı Abone sayısındaki artışa rağmen şirketin geliri geçen yıla kıyasla yüzde 2,7 artarak 8,18 milyar dolara çıktı. Bunun 1,49 milyar doları kâr. Netflix, son aylarda abonelik ücretlerine yapılan zamların şirket tarafından sınırlı tutulmasının, kârın düşük olmasında etkili olduğunu belirtti. Şirket reklam gelirleriyle, bu yıl sonuna kadar kârını artırmayı planlıyor. Ancak açıklanan son kâr verilerinin beklentileri yüksek olan yatırımcıları hayal kırıklığına uğratmasıyla, açıklamanın ardından şirketin hisselerinde yaklaşık yüzde 8'lik bir düşüş oldu.