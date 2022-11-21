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Netflix'in 1899 dizisinin 2. sezonu olacak mı ve ne zaman gelecek?

Netflix’in yeni dizisi 1899 çok konuşulmaya başladı. Dark’ın yapımcılarının oluşturduğu dizi 17 Kasım itibarıyla platformda yayımlanmaya başladı. Yoğun ilgi gören dizinin 2. Sezonunun olup olmayacağı sevenleri tarafından sorgulanmaya başladı.

Giriş: 21.11.2022 - 23:56 | Güncelleme: ABONE OL

  • 1899 DİZİ KONUSU NEDİR?

    1989, Amerika'ya doğru yola çıkan ve bu yolculuk esnasında hayatları değişen Avrupalı göçmenlerin hikayesini konu ediyor. Avrupa'nın farklı bölgelerinden bir araya gelen insanların büyük umutlarla çıktıkları bu yolculukta onları türlü zorluklar bekler.

    Yeni yüzyıla ve kendilerini bekleyen yeni hayata yaklaşmakta olan insanlar, okyanusta sürüklenen bir göçmen botuyla karşılaşırlar. Bu beklenmedik durum onların hayatlarının değişmesine, korkunç bir kabusun içine sürüklenmelerine neden olur.

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    1899 OYUNCULARI

     

    Emily Beecham

     

    Aneurin Bernard

     

    Andreas Pietschmann

     

    Miguel Bernardeau 

     

    Jose Pimentao

     

    Isabella Wel

     

    Gabby Wong

     

    Yann Gael

     

    Mathilde Ollivier 

     

    Jonas Bloquet

     

    Rosalie Craig

     

     

     

  • 1899 KAÇ BÖLÜM VE 2. SEZON ÇIKACAK MI?

    Dizi 1 sezon 8 bölümden oluşuyor. Dizinin yeni sezonuna dair Netflix’den bir açıklama gelmedi.  Ancak sevilen dizinin devam bölümlerinin gelmesi bekleniyor.

     

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