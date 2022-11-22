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Netflix dizisi '1899' çalıntı mı?

Netflix’in fenomen dizisi ‘Dark’ın yaratıcları Baran bo Odar ve Jantje Friese yeni projesi ‘1899’a şok suçlama! 1899'da New York'a doğru yola çıkan bir göçmen gemisi gizemli olaylar nedeniyle rotasını değiştirmesi sonrası meydana gelen tuhaf olayları anlatan dizinin öyküsünün, Brezilyalı çizer Mary Cagnin’nin ‘Black Silence’ adlı çizgi romanından çalındığı iddia edildi

Giriş: 22.11.2022 - 15:32 | Güncelleme: ABONE OL
Netflix dizisi '1899' çalıntı mı?
Netflix dizisi '1899' çalıntı mı?
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HABERTURK.COM

Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımla iddiayı ortaya atan Cagnin, '1899'la, 2016’da yayınladığı 'Black Silence' adlı çizgi romanın tıpatıp aynı olduğunu belirtti.

"ŞOKTAYIM!"

Brezilyalı çizer, "Şoktayım. Her şey ortada. İşte siyah piramit, gemideki ölüler, farklı ırklardan mürettebat, tuhaf ve açıklanamayan olaylar, gözlerdeki semboller, kodlar, karakterlerin kişisel dramları ve gizemli ölümleri…" dedi.

Mary Cagnin, 2017’de Avrupa’da Gothenburg Kitap Fuarı’na katıldığını ‘1899’un yapımcılarının muhtemelen çizgi romanından bu fuar sayesinde haberdar olduğunu söylüyor.

"BENZERLİKLER ANLATILDIĞI KADAR ÇOK DEĞİL"

Cagnin’in ‘çalıntı’ iddialarına karşılık diziyi izleyen ve çizgi romanı okuyan bazı izleyiciler, iki eser arasındaki benzerlikleri öyle anlatıldığı kadar çok olmadığını belirtiyor.

Fotoğraflar:

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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