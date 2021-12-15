Netflix, milyonlarca kişinin merakla beklediği Cem Yılmaz'ın 'Diamond Elite Platinum Plus' gösterisiyle ilgili müjdeli haberi verdi...

NETFLIX CEM YILMAZ GÖSTERİSİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Dijital içerik platformu Netflix, Cem Yılmaz'ın 'Diamond Elite Platinum Plus' gösterisinin 31 Aralık 2021'de yayınlanacağını açıkladı.

İŞTE NETFLIX'IN AÇIKLAMASI