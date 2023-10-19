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        Haberler Ekonomi Teknoloji Netflix 8.8 milyon abone kazandı - Teknoloji Haberleri

        Netflix 8.8 milyon abone kazandı

        Netflix'in abone sayısı, bu yılın üçüncü çeyreğinde 8.8 milyon arttı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 07:31 Güncelleme: 19.10.2023 - 07:31
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        Netflix, bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin bilançosunu açıkladı.

        Buna göre, şirketin yılın üçüncü çeyreğinde elde ettiği gelir, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7,8 artışla 8,54 milyar dolara çıktı. Firmanın geliri, geçen yıl aynı döneminde 7,9 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

        Şirketin net kârı da üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artarak 1,68 milyar dolara ulaştı. Netflix'in geçen yılın üçüncü çeyreğindeki net kârı 1,4 milyar dolar olmuştu.

        Firmanın hisse başına düşen kârı da aynı dönemde 3,10 dolardan 3,73 dolara yükseldi.

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        Netflix'in abone sayısı, yılın üçüncü çeyreğinde 8,8 milyon arttı. Şirketin dünya genelindeki abone sayısı yıllık yüzde 10,8 artışla 247,2 milyona ulaştı.

        Öte yandan Netflix'ten yapılan açıklamada, ABD, İngiltere ve Fransa'da bazı üyelik planlarının ücretinde artışına gidildiği bildirildi.

        Buna göre, ABD'de temel planının fiyatı 9,99 dolardan 11,99 dolara, premium planın ücreti ise 19,99 dolardan 22,99 dolara çıkarıldı.

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