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        Haberler Dünya Netanyahu’nun ifade talebi reddedildi: Yolsuzluk davaları, savaş ve siyasi çıkmazlar | Dış Haberler

        Netanyahu’nun ifade talebi reddedildi: Yolsuzluk davaları, savaş ve siyasi çıkmazlar

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yolsuzluk davalarında ifade verme tarihini erteleme talebi Kudüs Merkez Mahkemesi tarafından reddedildi. Mahkeme kararı, hem Netanyahu'nun siyasi stratejileri hem de İsrail'in içinde bulunduğu güvenlik ve siyasi krizlerin gölgesinde ciddi tartışmalara yol açtı. Habertürk TV Güvenlik Politikaları Koordinatörü Çetiner Çetin'in haberi...

        Giriş: 13.11.2024 - 21:13 Güncelleme: 13.11.2024 - 21:13
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        Yolsuzluk davalarının gölgesinde!
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        Netanyahu, rüşvet, dolandırıcılık ve güveni kötüye kullanma suçlamalarıyla yargılanıyor. İlk duruşması 24 Mayıs 2020’de yapılan dava, İsrail tarihindeki bir başbakanın görevdeyken yargılanması açısından bir ilk.

        İsrail yasalarına göre, bir başbakanın görevden alınması yalnızca Yüksek Mahkeme’nin suçlu kararıyla gerçekleşiyor. Bu süreç ise aylar, hatta yıllar sürebiliyor. Bu durum, Netanyahu’ya zaman kazandırsa da başbakanın halk nezdindeki imajını ciddi şekilde zedeliyor.Netanyahu, rüşvet, dolandırıcılık ve güveni kötüye kullanma suçlamalarıyla yargılanıyor. İlk duruşması 24 Mayıs 2020’de yapılan dava, İsrail tarihindeki bir başbakanın görevdeyken yargılanması açısından bir ilk. İsrail yasalarına göre, bir başbakanın görevden alınması yalnızca Yüksek Mahkeme’nin suçlu kararıyla gerçekleşiyor. Bu süreç ise aylar, hatta yıllar sürebiliyor. Bu durum, Netanyahu’ya zaman kazandırsa da başbakanın halk nezdindeki imajını ciddi şekilde zedeliyor.

        Ertelenen Tarihler ve Yeni Talep

        Mahkeme, Netanyahu’nun 2 Aralık’ta ifade vermesine hükmetmişti. Ancak Netanyahu’nun avukatları, yoğun iş programını gerekçe göstererek ifadeyi Şubat 2024’e ertelemeyi talep etti. Daha önce Temmuz ayında ifade tarihinin ertelenmiş olması, bu yeni talebin mahkeme tarafından reddedilmesine yol açtı. Avukatı Amit Haddad, duruşmada, “Müvekkilim ifade için hazır değil, beş aylık bir erteleme yerine yalnızca iki buçuk ay istedik” diyerek savunma yaptı. Ancak mahkeme bu talebi kabul etmedi.

        Gazze ve Lübnan Cepheleri: Yargıdan Kaçış mı, Güvenlik Stratejisi mi?

        Netanyahu, yolsuzluk davalarından kaçmak için İsrail’in mevcut savaş ortamını bir fırsat olarak mı kullanıyor? Muhalefet, bu soruyu sık sık gündeme getiriyor. Gazze’de devam eden askeri operasyonlar ve Lübnan sınırında Hizbullah ile artan gerilim, Netanyahu’nun hem iç hem dış politikada üzerindeki baskıyı azaltma çabası olarak değerlendiriliyor. Muhalefet liderleri, Netanyahu’nun savaş ortamını siyasi bir kalkan olarak kullandığını, olası bir zaferle hem mahkemeden hem de halktan gelecek tepkileri bertaraf etmek istediğini iddia ediyor.

        Netanyahu’nun Stratejisi ve Riskleri

        Netanyahu, İsrail’in ulusal güvenliğini gerekçe göstererek hem yolsuzluk davalarını hem de halk arasında artan eleştirileri gölgede bırakmayı hedefliyor olabilir. Ancak bu stratejinin ciddi riskleri bulunuyor:

        1. Yargıya Müdahale Algısı: Netanyahu’nun yargı süreçlerini sürekli ertelemesi, kamuoyunda adaletin geciktiği ve siyasetin yargıya müdahale ettiği algısını güçlendiriyor.

        2. Halk Desteğinde Azalma: İsrail halkının önemli bir kısmı, Netanyahu’yu yalnızca güvenlik sorunlarına odaklanarak kişisel davalarından kaçmakla suçluyor.

        3. Savaşın Maliyeti: Gazze ve Lübnan’da yürütülen operasyonların başarısızlıkla sonuçlanması, Netanyahu’nun siyasi kariyerine ağır bir darbe vurabilir.

        Mahkeme Sürecinin Siyasete Etkisi

        Netanyahu’nun yolsuzluk davaları, İsrail’deki siyasi sistemi de derinden etkiliyor. İsrail siyaseti, uzun süredir bir kutuplaşma sürecinde. Bir yanda Netanyahu’yu destekleyen muhafazakar Likud Partisi ve koalisyon ortakları, diğer yanda ise Netanyahu’nun istifasını talep eden geniş bir muhalefet bloğu bulunuyor. Davaların sonuçlanması, sadece Netanyahu’nun değil, İsrail siyasetinin geleceğini de belirleyecek.

        Netanyahu’nun Zamanı Tükeniyor mu?

        Netanyahu için mahkeme kararı, sadece yasal bir sorun değil, aynı zamanda siyasi bir varoluş mücadelesi anlamına geliyor. 7 Ekim’den bu yana Gazze ve Lübnan’da yaşanan askeri gelişmeler, onun bu süreçte nasıl bir liderlik göstereceğini belirleyecek. Ancak, yargı süreçlerinin er ya da geç tamamlanacak olması, Netanyahu’nun siyasi hamleleri ne kadar başarılı olursa olsun, hukuki açıdan köşeye sıkışmasına engel olamayabilir.

        Bu noktada İsrail’deki siyasi tansiyonun düşmesi ve yargı bağımsızlığının korunması, ülkenin demokratik değerleri açısından kritik önem taşıyor. Ancak Netanyahu’nun davaları ve İsrail’in mevcut krizleri, bu hedefe ulaşmayı giderek zorlaştırıyor.

        Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir

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        #netanyahu yolsuzluk
        #haberler
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