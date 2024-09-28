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        Haberler Dünya Netanyahu: Nasrallah'ın öldürülmesi, Orta Doğu'daki güç dengelerinin değiştirilmesi için gerekli bir adımdı | Dış Haberler

        Netanyahu: Nasrallah'ın öldürülmesi, Orta Doğu'daki güç dengelerinin değiştirilmesi için gerekli bir adımdı

        Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail'in dün düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybetti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bugün yaptığı açıklamada "ilerleyen günlerde birçok zorlukla karşı karşıya olduklarını" söyledi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 28.09.2024 - 23:50 Güncelleme: 28.09.2024 - 23:50
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        Nasrallah suikastının ardından ilk kez konuştu
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        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'a düzenlenen suikastın ardından konuştu.

        Netanyahu, "Nasrallah'ın öldürülmesi, Orta Doğu'daki güç dengelerinin değiştirilmesi için gerekli bir adımdı" dedi.

        Saldırının ardından ilk kez kameraların karşısına geçerek ulusa seslenen Netanyahu, "sadece Hizbullah değil İran ekseni ve tüm uzantılarının hayal kırıklığına uğradığını" dile getirdi.

        "İsrail katı tutumunu koruyor. İran'a diyoruz ki 'kim bizi vurursa onu hedef alırız.'" ifadesini kullanan Netanyahu, Nasrallah'ın öldürülmesinin "Lübnan sınırından tahliye edilen vatandaşlarının ve Gazze Şeridi'ndeki esirlerin evlerine dönmelerine katkı sağlayacağını" iddia etti.

        Tarihte bir dönüm noktasından geçtiklerini söyleyen Netanyahu, "ilerleyen günlerde birçok zorlukla karşı karşıya olduklarını" belirtti.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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