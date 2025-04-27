Netanyahu: İsrail tarihindeki en büyük istihbarat fiyaskosu

İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar'ın, hükümet tarafından görevden alınmasına ilişkin 21 Nisan'da Yüksek Mahkeme'ye verdiği yazılı ifadeye yanıt olarak Netanyahu da mahkemeye yazılı ifade sundu.

İsrail devlet televizyonu KAN'a göre Netanyahu, "Bar'ın savaşın patlak vereceği konusunda uyarıda bulunduğu ve ülkenin tüm sistemlerini uyandırdığı iddiası yalan bir iddiadır. Bar'ın bu olayları (7 Ekim 2023) ele alış biçimi İsrail tarihindeki en büyük istihbarat fiyaskosudur." ifadesini kullandı.

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Netanyahu, Bar'ın, 2023'te Gazze'deki ekonomik durumun güçlendirilmesi ve sükunetin sağlanması için suikastlardan kaçınılması yönünde çaba sarf ettiğini dile getirdi.

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İDDİALARI YALANLADI

Netanyahu ayrıca, "Bar'dan, hükümet karşıtı gösterilere katılanlar hakkında bilgi toplamasını ve anayasal bir kriz durumunda da Başbakan'a bağlı kalmasını istediği" yönündeki iddiaları yalanladı.

Şin-Bet Direktörü Bar, Netanyahu hükümetince görevden alınmasına ilişkin yazılı ifadesini 21 Nisan'da Yüksek Mahkeme'ye sunmuştu.

Netanyahu'ya bağlı kalma ve herhangi bir yasal kriz durumunda "Yüksek Mahkeme yerine Başbakan'a itaat etme beklentisi" yüzünden görevden alındığını savunan Bar, Netanyahu'nun kendisinden Şin-Bet'in olanaklarını kullanarak hükümet karşıtı gösterilere katılanlar hakkında bilgi toplamasını ve bu protestolara öncülük eden isimlerin bilgilerini vermesini istediğini aktarmıştı.

Netanyahu, geçen ay Şin-Bet Direktörü Bar ile görüşerek hükümetin kendisini görevden alacağını bildirmiş, kararını zaman içinde büyüyen güvensizlikle gerekçelendirmişti. İsrail Yüksek Mahkemesi, 8 Nisan'da Bar'ın görevden alınma kararını durdurmuştu. *Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.