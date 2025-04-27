Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Ortadoğu Netanyahu: İsrail tarihindeki en büyük istihbarat fiyaskosu | Dış Haberler

        Netanyahu: İsrail tarihindeki en büyük istihbarat fiyaskosu

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar'a, 7 Ekim 2023'le ilgili olarak ülke tarihinin en büyük istihbarat fiyaskosuna sebep olma suçlaması yöneltti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2025 - 22:55 Güncelleme: 27.04.2025 - 22:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Netanyahu: İsrail tarihindeki en büyük istihbarat fiyaskosu
        ABONE OL
        ABONE OL

        İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar'ın, hükümet tarafından görevden alınmasına ilişkin 21 Nisan'da Yüksek Mahkeme'ye verdiği yazılı ifadeye yanıt olarak Netanyahu da mahkemeye yazılı ifade sundu.

        İsrail devlet televizyonu KAN'a göre Netanyahu, "Bar'ın savaşın patlak vereceği konusunda uyarıda bulunduğu ve ülkenin tüm sistemlerini uyandırdığı iddiası yalan bir iddiadır. Bar'ın bu olayları (7 Ekim 2023) ele alış biçimi İsrail tarihindeki en büyük istihbarat fiyaskosudur." ifadesini kullandı.

        Netanyahu, Bar'ın, 2023'te Gazze'deki ekonomik durumun güçlendirilmesi ve sükunetin sağlanması için suikastlardan kaçınılması yönünde çaba sarf ettiğini dile getirdi.

        REKLAM

        İDDİALARI YALANLADI

        Netanyahu ayrıca, "Bar'dan, hükümet karşıtı gösterilere katılanlar hakkında bilgi toplamasını ve anayasal bir kriz durumunda da Başbakan'a bağlı kalmasını istediği" yönündeki iddiaları yalanladı.

        Şin-Bet Direktörü Bar, Netanyahu hükümetince görevden alınmasına ilişkin yazılı ifadesini 21 Nisan'da Yüksek Mahkeme'ye sunmuştu.

        Netanyahu'ya bağlı kalma ve herhangi bir yasal kriz durumunda "Yüksek Mahkeme yerine Başbakan'a itaat etme beklentisi" yüzünden görevden alındığını savunan Bar, Netanyahu'nun kendisinden Şin-Bet'in olanaklarını kullanarak hükümet karşıtı gösterilere katılanlar hakkında bilgi toplamasını ve bu protestolara öncülük eden isimlerin bilgilerini vermesini istediğini aktarmıştı.

        Netanyahu, geçen ay Şin-Bet Direktörü Bar ile görüşerek hükümetin kendisini görevden alacağını bildirmiş, kararını zaman içinde büyüyen güvensizlikle gerekçelendirmişti.

        İsrail Yüksek Mahkemesi, 8 Nisan'da Bar'ın görevden alınma kararını durdurmuştu.

        *Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Buruk'tan 3 isim için sözleşme açıklaması!
        Buruk'tan 3 isim için sözleşme açıklaması!
        G.Saray, Eyüpspor'u 5 golle geçti
        G.Saray, Eyüpspor'u 5 golle geçti
        Dikkat! Fırtına...
        Dikkat! Fırtına...
        "Galatasaray, 3 maçta puan kaybedebilir"
        "Galatasaray, 3 maçta puan kaybedebilir"
        Premier Lig'de şampiyon Liverpool!
        Premier Lig'de şampiyon Liverpool!
        Borç kavgasında öldürüldü!
        Borç kavgasında öldürüldü!
        Trump’ın yeni hedefi
        Trump’ın yeni hedefi
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumunda son durum
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumunda son durum
        Gol düellosunda kazanan Trabzonspor!
        Gol düellosunda kazanan Trabzonspor!
        "Kaçanlar geri dönebilir"
        "Kaçanlar geri dönebilir"
        Fenerbahçe'den hakem kararlarına tepki!
        Fenerbahçe'den hakem kararlarına tepki!
        Eski hakemler değerlendirdi: Bu çok net bir penaltı!
        Eski hakemler değerlendirdi: Bu çok net bir penaltı!
        Papa'nın kabri ziyaretçi akınına uğradı
        Papa'nın kabri ziyaretçi akınına uğradı
        Estetik itirafı
        Estetik itirafı
        'Kehanet niteliği'ndeki mektuba 400 bin dolar
        'Kehanet niteliği'ndeki mektuba 400 bin dolar
        Sefalet içinde öldü
        Sefalet içinde öldü
        Kabine gündeminde hangi başlıklar var?
        Kabine gündeminde hangi başlıklar var?
        Yılbaşından bu yana 2 milyon 126 bin 384 hız cezası
        Yılbaşından bu yana 2 milyon 126 bin 384 hız cezası
        5 dakikalık egzersizlerle önlemek mümkün!
        5 dakikalık egzersizlerle önlemek mümkün!
        Gözünüzü açtığınız ilk 10 dakikada bunları yapın!
        Gözünüzü açtığınız ilk 10 dakikada bunları yapın!
        Habertürk Anasayfa