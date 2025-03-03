Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Ortadoğu Netanyahu Hamas'ı "daha ileri adımlar" atmakla tehdit etti | Dış Haberler

        Netanyahu Hamas'ı "daha ileri adımlar" atmakla tehdit etti

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının birinci aşamasının sona ermesinin ardından Hamas'ın sunulan şartları kabul etmemesi ve İsrailli esirleri teslim etmemesi durumunda daha ileri adımlar atacakları tehdidinde bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 00:42 Güncelleme: 03.03.2025 - 00:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Netanyahu Hamas'ı tehdit etti
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İsrail Başbakanı Netanyahu, X hesabından yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'a teşekkür ederek "İsrail'in Beyaz Saray'da sahip olduğu en büyük dost Başkan Trump bu dostluğu her gün gösteriyor." dedi.

        AA'nın haberine göre; Trump'ın Gazze Şeridi'ndeki Filistinlileri yerinden etme planıyla ve İsrail'in istediği silahları göndererek bu dostluğunu açıkça gösterdiğini söyleyen Netanyahu, Trump'ın İsrail'e İran'a karşı "işi bitirmek" için mühimmat göndererek ve Hamas'a esirleri bırakması için baskı yaparak yardımcı olduğunu ileri sürdü.

        Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un "geçici ateşkesi 50 gün uzatma" planını "Bu süre zarfında Gazze'deki savaşı sona erdirecek kalıcı bir ateşkesin koşullarını tartışabiliriz." diye savundu.

        REKLAM

        Bu plana göre, Gazze Şeridi'nde kalan İsrailli esirlerin yarısının hemen serbest bırakılacağını, kalan yarısının ise kalıcı ateşkes üzerinde anlaşmaya varılırsa salıverileceğini aktaran Netanyahu, İsrail'in bu planı kabul ettiğini, Hamas'ın ise reddettiğini öne sürdü.

        Netanyahu, Hamas'ın "kalıcı bir ateşkes için hiçbir şekilde kabul edilemeyecek teklifler" sunduğunu iddia etti.

        İsrail'in Gazze'ye insani yardım malzemesi girişini durdurduğunu hatırlatan Netanyahu, bu malzemelerin Gazze halkına ulaşmadığını ileri sürdü.

        Netanyahu, "Hamas esirlerimizi tutmaya devam ederse daha ileri adımlar atacağız." tehdidinde bulunarak ABD ve Başkan Trump'ın İsrail'i bu konuda destekleyeceğini savundu.

        İSRAİL, GAZZE'YE İNSANİ YARDIM GİRİŞİNİ DURDURMUŞTU

        Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının 42 günlük birinci aşaması dün sona ermişti.

        Anlaşmanın ikinci aşama müzakerelerinin, 3 Şubat'ta başlaması gerekiyordu. İsrail basını, Başbakan Netanyahu'nun ikinci aşama müzakerelerinin başlamasını engellediğini kaydetmişti.

        İsrail, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının birinci aşamasının sona ermesinin ardından Gazze Şeridi'ne insani yardım girişlerini durdurduğunu açıklamıştı.

        Hamas, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının açık bir ihlali olduğu gerekçesiyle İsrail'in Gazze'ye insani yardım girişini durdurmasına tepki göstermişti.

        *Haberin fotoğrafı Associated Press tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #israil
        #haberler
        #Netanyahu
        #Hamas
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Edip Akbayram vefat etti
        Edip Akbayram vefat etti
        Eşi böyle veda etti
        Eşi böyle veda etti
        Bitcoin, Trump'ın açıklamasıyla yükseldi
        Bitcoin, Trump'ın açıklamasıyla yükseldi
        Bakan Fidan'dan Trump-Zelenskiy açıklaması: Avrupalı liderlerde soru işaretleri oluşturdu
        Bakan Fidan'dan Trump-Zelenskiy açıklaması: Avrupalı liderlerde soru işaretleri oluşturdu
        Ukrayna Zirvesi'nin adından 'destek planı' açıklandı
        Ukrayna Zirvesi'nin adından 'destek planı' açıklandı
        Ukrayna zirvesi sona erdi
        Ukrayna zirvesi sona erdi
        Dilan Polat, boşanma kararı aldı
        Dilan Polat, boşanma kararı aldı
        "Psikolojik üstünlük F.Bahçe'de!"
        "Psikolojik üstünlük F.Bahçe'de!"
        Fenerbahçe sahasında rahat kazandı!
        Fenerbahçe sahasında rahat kazandı!
        Bahçeli'den Demirtaş'a telefon
        Bahçeli'den Demirtaş'a telefon
        Gol düellosunda kazanan yok!
        Gol düellosunda kazanan yok!
        Trafikte cezalar artıyor
        Trafikte cezalar artıyor
        Hyundai Türkiye'de elektrikli araç üretecek
        Hyundai Türkiye'de elektrikli araç üretecek
        "Galatasaray, 'Ölüm Martı'na girdi!"
        "Galatasaray, 'Ölüm Martı'na girdi!"
        Kasımpaşa'dan G.Saray'a dejavu!
        Kasımpaşa'dan G.Saray'a dejavu!
        Cem Köksal serbest bırakıldı
        Cem Köksal serbest bırakıldı
        Kasımpaşa - Galatasaray maçında tartışmalı pozisyonlar!
        Kasımpaşa - Galatasaray maçında tartışmalı pozisyonlar!
        Oruç tutarken enerjik kalmak için ne yapmalı?
        Oruç tutarken enerjik kalmak için ne yapmalı?
        Zelenskiy-Trump tartışmasına kim, ne dedi?
        Zelenskiy-Trump tartışmasına kim, ne dedi?
        "Kemal Sunal sayesinde beni sevdiler"
        "Kemal Sunal sayesinde beni sevdiler"
        Habertürk Anasayfa