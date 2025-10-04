Habertürk
        Netanyahu halk desteğini kaybediyor | Dış Haberler

        Netanyahu kendi halkının desteğini kaybediyor

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu halk desteğini kaybediyor. Yahudi Amerikalıların yüzde 61'i İsrail'in Gazze'de savaş suçu işlediğini düşünüyor. Habertürk TV Güvenlik Politikaları Koordinatörü Çetiner Çetin'in haberi...

        Giriş: 04.10.2025 - 20:53 Güncelleme: 04.10.2025 - 20:53
        Netanyahu kendi halkının desteğini kaybediyor
        Washington Post’un son anketi, Netanyahu’nun artık kendi halkının bile desteğini kaybettiğini ortaya koydu.

        Washington Post'un son anketi, Netanyahu'nun artık kendi halkının bile desteğini kaybettiğini ortaya koydu.

Yahudi Amerikalıların yüzde 68'i onun performansını olumsuz değerlendirirken, yüzde 61'i İsrail'in Gazze'de savaş suçu işlediğini düşünüyor. 66 binden fazla sivilin ölümünden sorumlu tutulan Netanyahu, yalnızca dünya kamuoyunda değil, diaspora içinde de hızla tecrit ediliyor.

        Washington Post’un son anketi, Netanyahu’nun artık kendi halkının bile desteğini kaybettiğini ortaya koydu. Yahudi Amerikalıların yüzde 68’i onun performansını olumsuz değerlendirirken, yüzde 61’i İsrail’in Gazze’de savaş suçu işlediğini düşünüyor.

        66 binden fazla sivilin ölümünden sorumlu tutulan Netanyahu, yalnızca dünya kamuoyunda değil, diaspora içinde de hızla tecrit ediliyor.

        Yahudi Amerikalıların mesajı: Artık yeter

        Washington Post’un 2-9 Eylül tarihleri arasında 815 Yahudi Amerikalı üzerinde gerçekleştirdiği ankete göre, katılımcıların yüzde 68’i İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun performansını olumsuz buluyor.Bu oran, yalnızca siyasi bir eleştiri değil, aynı zamanda uzun yıllardır İsrail’e koşulsuz destek veren diaspora Yahudilerinin bile artık Netanyahu’nun politikalarını meşrulaştıramadığını gösteriyor.

        Gazze’deki savaş: Suç ortaklığı tartışması büyüyor

        Ankete katılanların yüzde 48’i, İsrail’in Gazze’de yürüttüğü askeri operasyonlara olumsuz yaklaşıyor.Dahası, her 10 katılımcıdan 6’sı –yani yüzde 61’i– İsrail’in Gazze’de sivillere karşı savaş suçu işlediğini düşünüyor.Hatta katılımcıların yaklaşık dörtte biri, İsrail’in eylemlerini “soykırım” olarak niteliyor.

        Gazze Sağlık Bakanlığı verilerine göre, savaşın başlangıcından bu yana 66 binden fazla sivil hayatını kaybetti. Bu tablo, Netanyahu’nun yalnızca bölgesel değil, küresel ölçekte savaş suçlarıyla anılan bir lider haline geldiğini gösteriyor.

        Netanyahu: Destek yerine tecrit

        Netanyahu artık yalnızca Arap dünyasında değil, Batı’da da giderek izole bir figür haline geliyor.ABD’deki liberal çevrelerde ve medya dünyasında, kendisine yönelik eleştiriler giderek sertleşiyor.

        • The Guardian’da yer alan haberde, ünlü Amerikalı televizyon sunucusu John Oliver, Netanyahu’yu “bu savaşın sürmesinden şahsen sorumlu” olmakla suçladı.

        • Atlantic Council analizine göre Netanyahu artık “izolasyonun adamı”, ve Trump’la kurduğu son ittifak, “siyasi bir çıkış değil, çaresiz bir kaçış” olarak görülüyor.

        • PBS’de yayınlanan yorumlarda ise, ABD’li Yahudi grupların İsrail’e yönelik eleştirilerinde tarihî bir eşiğe gelindiği ve “Gazze’ye yönelik yardımların engellenmesinin artık kendi inançlarına da aykırı görüldüğü” ifade edildi.

        Amerikan kamuoyunda kırılma: “Koşulsuz destek” dönemi bitiyor

        Washington Post anketi, yalnızca bir halk yoklaması değil; aynı zamanda Amerikan Yahudiliği ile İsrail arasındaki tarihî mesafenin açıldığının göstergesi.

        Brookings Enstitüsü analizine göre, ABD kamuoyunda özellikle Demokrat Parti tabanı ve genç seçmenler arasında İsrail’e verilen askeri desteğe karşı artan bir rahatsızlık var.

        Bu çevreler, insan hakları ve ateşkes çağrılarının Washington yönetiminin politikalarına yansıtılması gerektiğini savunuyor.

        Netanyahu’nun çıkışsız tablosu

        Bir zamanlar “İsrail’in güvenliğini garanti eden lider” olarak pazarlanan Netanyahu, artık kendi halkı tarafından bile reddedilen bir isim. Gazze’de 66 binden fazla sivilin ölümünden sorumlu tutulması, onu yalnızca uluslararası arenada değil, Yahudi diasporası içinde de tecrit etti.

        Bugün gelinen noktada, Netanyahu’nun politikaları ne güvenlik sağladı ne de barış getirdi;geriye sadece yıkılmış şehirler, kaybolan çocuklar ve dünyanın dört bir yanında yükselen öfke kaldı

