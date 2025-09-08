Habertürk
        Netanyahu: Gazze kentini terk edin | Dış Haberler

        Netanyahu: Gazze kentini terk edin

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze kentine yönelik saldırılarına ilişkin açıklamada bulundu. Netanyahu, Gazze halkına seslenerek "Orayı terk edin." derken, 50 binayı yok ettiklerini ve bunun saldırıların başlangıcı olduğunu belirtti.

        Kaynak
        Habertürk / DHA
        Giriş: 08.09.2025 - 19:59 Güncelleme: 08.09.2025 - 20:33
        Netanyahu: Gazze kentini terk edin
        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze kentine yönelik saldırılarını yoğunlaştıracaklarını işaret etti.

        Netanyahu, İsrail saldırılarına dair açıklamada bulundu.

        Gazze kentinde yaşayan Filistinlilere seslenen Netanyahu, tehditte bulunarak "Gazze halkı, beni iyi dinleyin. Sizi uyardık. Orayı terk edin." şeklinde konuştu.

        Gazze'deki binaları hedef aldıklarını belirten Netanyahu, 50 binanın yok edildiğini ve bunun bir başlangıç olduğunu dile getirdi.

        İsrail Başbakanı, Gazze kentine yönelik kara saldırısı için İsrail ordusunun hazırlandığını belirtirken, Gazze kenti etrafındaki toplanmanın bir ön hazırlık olduğunu söyledi.

        "100 BİN KİŞİ GAZZE'Yİ TERK ETTİ"

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yaklaşık 100 bin Filistinlinin Gazze kentini terk ettiğini söyledi.

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kabine toplantısı öncesinde yaptığı konuşmada, “Gazze kentinin çevresinde ve içinde operasyonu yoğunlaştırıyoruz. Hamas’a ait yüksek binaları ortadan kaldırıyoruz. Şimdiye kadar yaklaşık 100 bin kişi Gazze’yi terk etti” ifadelerini kullandı.

        Hamas’ın sivillerin bölgeden çıkışını engellemeye çalıştığını öne süren Netanyahu, “Hamas, kadın ve çocukları kendisine canlı kalkan olmaya zorluyor. Onların çıkışını engellemek için şiddete dahi başvuruyor” iddiasında bulundu.

        Netanyahu, savaşın hedeflerini ise “Hamas’ın tamamen ortadan kaldırılması, tüm esirlerin geri dönmesi ve Gazze’nin bir daha İsrail’i tehdit etmemesi” olarak sıraladı.

        Habertürk Anasayfa