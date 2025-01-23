Netanyahu'dan Elon Musk'a destek
ABD Başkanı Donald Trump'ın yemin töreni için düzenlenen bir mitingde konuşma yapan Elon Musk, konuşmasının sonuna doğru Nazi selamına benzetilen bir hareket yapmıştı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise Elon Musk'a sahip çıkarak Musk'ın Nazilikle bir alakası olmadığını belirtti.
İsrail Başbakanı Netanyahu, X hesabından Musk'ın "Nazi" olmakla suçlanmasına ilişkin yaptığı paylaşımı alıntılayarak destek çıktı.
"Elon, İsrail'in büyük bir dostudur." diye yazan Netanyahu, Musk'ın 7 Ekim 2023'ten sonra İsrail'i ziyaret ettiğini hatırlattı.
Netanyahu, Musk'ın İsrail'i her zaman "güçlü şekilde" desteklediğini öne sürerek teşekkür etti.
Konuşması sırasında yaptığı hareket Nazi selamına benzetilmişti
Amerikalı milyarder Elon Musk, yemin ederek resmen ABD'nin 47. Başkanı olan Donald Trump'ın destekçilerine hitabında Nazi selamına benzetilen bir hareket yapmıştı.
Musk'ın bu hareketi tartışma konusu olmuştu.