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        Haberler Dünya Netanyahu: Ateşkes konusunda ilerlemeler var | Dış Haberler

        Netanyahu: Hamas ile ateşkes konusunda ciddi ilerlemeler var

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas ile devam eden ateşkes görüşmeleri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Netanyahu, "Ateşkes görüşmelerinde ciddi ilerlemeler kaydedildi ancak bu sürecin ne zaman nihayete ereceğini bilemiyorum." dedi. Netanyahu ayrıca İran'ın yaptıklarını görmezden gelmeyeceklerini ifade ederek Husilere karşı önlemler alacaklarını belirtti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.12.2024 - 19:17 Güncelleme: 23.12.2024 - 19:17
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        Netanyahu: Ateşkes konusunda ilerlemeler var
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        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas ile süren ateşkes görüşmelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Netanyahu "Ateşkes görüşmelerinde ciddi gelişmeler var ancak görüşmelerin ne zaman nihayetine ereceğini bilemiyorum" dedi.

        Netanyahu diğer yandan Husilerle yaşanan gerilime de değinerek İran'ı hedef aldı. Netanyahu "İran'ın yaptıklarını görmezden gelmemiz mümkün değil. Husilerin altyapısını hedef aldık. Önlemlerimiz sürecek." dedi.

        Husiler geçtiğimiz hafta İsrail'in başkenti Tel Aviv'i hipersonik balistik füzelerle hedef almış. Füzelerden biri Tel Aviv'in merkezine isabet etmişti. Saldırı sonucu en az 16 İsraillinin yaralandığı bildirildi.

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