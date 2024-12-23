Netanyahu: Ateşkes konusunda ilerlemeler var

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas ile süren ateşkes görüşmelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Netanyahu "Ateşkes görüşmelerinde ciddi gelişmeler var ancak görüşmelerin ne zaman nihayetine ereceğini bilemiyorum" dedi.

Netanyahu diğer yandan Husilerle yaşanan gerilime de değinerek İran'ı hedef aldı. Netanyahu "İran'ın yaptıklarını görmezden gelmemiz mümkün değil. Husilerin altyapısını hedef aldık. Önlemlerimiz sürecek." dedi.

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Husiler geçtiğimiz hafta İsrail'in başkenti Tel Aviv'i hipersonik balistik füzelerle hedef almış. Füzelerden biri Tel Aviv'in merkezine isabet etmişti. Saldırı sonucu en az 16 İsraillinin yaralandığı bildirildi.