Nesrin Cavadzade ve Pamir Pekin'den yeni paylaşım
Nesrin Cavadzade ve Pamir Pekin, Sandık Kokusu dizisinde canlandırdıkları Ayça ve Hakan karakterlerinin aşkını gerçek hayata taşıdı. İkili, Yunanistan tatillerine Santorini'de devam ediyor
SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Sandık Kokusu'nun setinde başlayan arkadaşlık, Nesrin Cavadzade ve Pamir Pekin için aşka dönüştü. Dizideki uyumlarıyla dikkat çeken ikili, sette filizlenen yakınlaşmayı gerçek hayata taşıyarak aşklarını ilan etmişti.
Birlikteliklerini sosyal medya hesaplarından romantik fotoğraflarla duyuran çift, dizinin final yapmasının ardından romantik bir Yunanistan tatiline çıktı.
Çift, tatillerine Santorini'de devam ederken Pamir Pekin, sosyal medya hesabından Nesrin Cavadzade ile birlikte çekilmiş yeni bir fotoğraf paylaştı ve paylaşımına, "Yok be abi" notunu düştü.
Fotoğraflar: Instagram