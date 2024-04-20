Nesrin Cavadzade: Siz kıvrımsız deyince basamaktan destek aldım
Nesrin Cavadzade, bikinili ve fit haliyle verdiği pozlar oldukça dikkat çekti
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Nesrin Cavadzade, çıktığı tatilden fotoğraflarını paylaşmaya devam ediyor. Cavadzade, sosyal medya hesabından yayınladığı bikinili fotoğrafları ve fit haliyle dikkat çekti.
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Son paylaştığı göderisine "kıvrımsız" ve "çok ince" şeklinde yorumlar gelince Nesrin Cavadzade, sosyal medya hesabınadan yeni pozlarını sevenleriyle paylaştı.
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Nesrin Cavadzade, yayınladığı fotoğraflara; "Siz kıvrımsız deyince basamaktan destek aldım. Bana yetiyo be aşko" ifadelerini kullandı.
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41 yaşındaki ünlü oyuncu başka bir gönderisine ise; "Herkesin kadınların nasıl olması gerektiğine dair ne çok fikri var. Hadi iyi günler." dedi.
Fotoğraflar: Instagram