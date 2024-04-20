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        Haberler Magazin Nesrin Cavadzade: Siz kıvrımsız deyince basamaktan destek aldım - Magazin haberleri

        Nesrin Cavadzade: Siz kıvrımsız deyince basamaktan destek aldım

        Nesrin Cavadzade, bikinili ve fit haliyle verdiği pozlar oldukça dikkat çekti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.04.2024 - 17:14 Güncelleme: 20.04.2024 - 17:31
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        • 1

          Nesrin Cavadzade, çıktığı tatilden fotoğraflarını paylaşmaya devam ediyor. Cavadzade, sosyal medya hesabından yayınladığı bikinili fotoğrafları ve fit haliyle dikkat çekti.

        • 2

          Son paylaştığı göderisine "kıvrımsız" ve "çok ince" şeklinde yorumlar gelince Nesrin Cavadzade, sosyal medya hesabınadan yeni pozlarını sevenleriyle paylaştı.

        • 3

          Nesrin Cavadzade, yayınladığı fotoğraflara; "Siz kıvrımsız deyince basamaktan destek aldım. Bana yetiyo be aşko" ifadelerini kullandı.

        • 4

          41 yaşındaki ünlü oyuncu başka bir gönderisine ise; "Herkesin kadınların nasıl olması gerektiğine dair ne çok fikri var. Hadi iyi günler." dedi.

          Fotoğraflar: Instagram

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