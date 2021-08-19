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Nesrin Cavadzade nereli? Nesrin Cavadzade kaç yaşında ve kimdir? Nesrin Cavadzade biyografisi

Nesrin Cavadzade, Azerbaycan asıllı Türk dizi ve sinema oyuncusudur. Son olarak Yasak Elma dizisinde Şahika karakterine hayat veren Nesrin Cavadzade başarılı oyunculuğuyla adından sıklıkla söz ettiriyor. Nesrin Cavadzade'nin hayatı merak ediliyor. İşte Nesrin Cavadzade'nin hayatı...

19.08.2021 - 17:54 | Güncelleme: ABONE OL
Nesrin Cavadzade nereli? Nesrin Cavadzade kaç yaşında ve kimdir? Nesrin Cavadzade biyografisi

Nesrin Cavadzade, sinema dışında "Samanyolu" ve "Al Yazmalım" gibi rol aldığı televizyon projelerinde de adından sık sık söz ettiyor. Nesrin Cavadzade, 2011 yılında Hasan Tolga Pulat'ın yönettiği "Güzel Günler Göreceğiz" filminde oynadı ve canlandırdığı Anna karakteriyle 48. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu", 23. Ankara Uluslararası Film Festivali'nde ise "En İyi Kadın Oyuncu" seçildi. Peki, Nesrin Cavadzade kimdir?

NESRİN CAVADZADE KİMDİR?

Nesrin Cavadzade, 30 Temmuz 1982 tarihinde Azerbaycan'ın Bakü şehrinde dünyaya gelmiştir. 1.70 boyundaki Azeri kökenli oyuncu, Bakü'den 11 yaşında ayrılmış ve annesi ile birlikte İstanbul'a yerleşmiştir. Türkçesi zayıf olan Nesrin Cavadzade, Türkiye'ye geldiğinde okula tekrardan başlamış ve Türkçe'yi kısa sürede öğrenmiştir.

Nesrin Cavadzade, lise yıllarında tiyatro kolunda yer alarak Türkmen Düğünü adlı oyunda oynadı. Lisenin ardından Marmara Üniversitesi Sinema Televizyon bölümünü bitirmiştir. Üniversite yıllarının ardından oyunculuğa olan merakını sürdüren Cavadzade, 2 sene profesyonel oyunculuk eğitimi almıştır.

İlk ekran deneyimini başrol olarak oynadığı Yersiz Yurtsuz dizisinde alan Cavadzade, dizideki başarılı ilerleyişinin ardından Dilber'in Sekiz Günü filminde rol almıştır. Bu filmin ardından en iyi kadın oyuncu ödülünü alan güzel oyuncu, 2011 yılında ATV'de yayınlanan Al Yazmalım adlı dizide bir karaktere can vermiştir.

Bu dizinin aynı senesinde Güzel Günler Göreceğiz ve Yangın Var isimli filmlerle oyunculuk kariyerine yeni taşlar eklemiştir.

Nesrin Cavadzade Türkçe dışında İngilizce ve Rusça bilmektedir.

OYNADIĞI YAPITLAR

2017 - Bizim Hikaye

2016 - Kış Güneşi

2015 – Son Mektup (Film)

2014 – Annemin Şarkısı (Film)

2014 – Küçük Ağa

2013 – Görüş Günü Kadınları

2012 – Ağır Roman Yeni Dünya

2012 – Derin Nefes Al (Film)

2011 – Yangın Var

2011 – Güzel Günler Göreceğiz

2011 – Al Yazmalım

2010 – Samanyolu

2010 – Acı

2009 – Gitmek: Benim Marlon ve Brandom

2008 – Dilber’in Sekiz Günü

2007 – Pazar – Bir Ticaret Masalı

2007 – Yersiz Yurtsuz

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