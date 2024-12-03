Ünlü isimleri buluşturan davet
Televziyon dünyasının ünlü isimleri, dün akşam GQ'nun ödül töreninde buluştu. Törende, en çok konuşulan konuların başında kıyafetler geldi. Nesrin Cavadzade, Melisa Döngel ve Yasemin Allen, derin dekolteleriyle daha da dikkat çekti
Giriş: 03.12.2024 - 09:49 Güncelleme: 03.12.2024 - 09:55
- 1
Melisa Döngel
- 2
Yasemin Allen
- 3
Yasemin Allen
-
- 4
Burcu Kıratlı
- 5
Şeyma Subaşı
- 6
Nesrin Cavadzade
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- 7
Itır Esen
- 8
Afra Saraçoğlu
- 9
Deren Talu
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- 10
Ege Kökenli
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