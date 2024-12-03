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        Haberler Magazin Nesrin Cavadzade, Melisa Döngel ve Yasemin Allen'in dekolteleri - Magazin haberleri

        Ünlü isimleri buluşturan davet

        Televziyon dünyasının ünlü isimleri, dün akşam GQ'nun ödül töreninde buluştu. Törende, en çok konuşulan konuların başında kıyafetler geldi. Nesrin Cavadzade, Melisa Döngel ve Yasemin Allen, derin dekolteleriyle daha da dikkat çekti

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        Habertürk
        Giriş: 03.12.2024 - 09:49 Güncelleme: 03.12.2024 - 09:55
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        • 1

          Melisa Döngel

        • 2

          Yasemin Allen

        • 3

          Yasemin Allen

        • 4

          Burcu Kıratlı

        • 5

          Şeyma Subaşı

        • 6

          Nesrin Cavadzade

        • 7

          Itır Esen

        • 8

          Afra Saraçoğlu

        • 9

          Deren Talu

        • 10

          Ege Kökenli

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