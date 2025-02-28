Nesrin Cavadzade, hastanelik oldu
SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Sandık Kokusun'da 'Ayça Yılmaz' karakterine hayat veren Nesrin Cavadzade, hastanelik oldu. Cavadzade'nin koltuk değnekleriyle topuklu ayakkabı kombini dikkat çekti
Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, aşırı spor nedeniyle kalça kemiklerinde ödem oluşunca doktoru tarafından 6 hafta istirahate alındı. Bu süreçte 10 gün boyunca rol aldığı 'Sandık Kokusu'nun setinden uzak kalan Cavadzade'nin, temel ihtiyaçları dışında yürümesi yasaklandı ve yoğun fizik tedavi görmeye başladı.
Oyuncu, sağlık sorunlarına rağmen şıklığından ödün vermedi. Topuklu ayakkabıları ve koltuk değnekleriyle, SHOW TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi 'Sandık Kokusu' setinden bulunduğu paylaşım, takipçilerinin dikkatini çekti.
Fotoğraflar: Instagram