Nesrin Baş, U23 Dünya Şampiyonası’nda finalde
Milli sporcu Nesrin Baş, U23 Dünya Güreş Şampiyonası’nda kadınlar 68 kiloda mindere çıktı ve adını finale yazdırdı.
Sırbistan’ın Novi Sad kentinde düzenlenen U23 Dünya Şampiyonası’nda kadınlar 68 kiloda mindere çıkan milli güreşçi Nesrin Baş, ilk turda Polonyalı Karolina Domaszuk’u 11-0 teknik üstünlükle mağlup etti.
Çeyrek finalde Alman rakibi Gerda Barth’ı 8-1 öndeyken tuşla yenerek yarı finale yükseldi. Yarı finalde Kırgız rakibi Gülnura Tashtenbekova’yı 8-6 mağlup eden Baş, finale çıktı.