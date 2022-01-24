"Mutlu oluyorum, gözlerim doluyor!"

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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Neslişah Alkoçlar Düzyatan-Engin Altan Düzyatan çifti, hafta sonu tatili için soluğu Uludağ'da aldı.

Ailece tatile çıkan ikili, hava şartları nedeniyle günü kayak yapmadan geçirdi. Gün boyu dinlenmeyi tercih eden çift, muhabirlerle sohbet etmeyi de ihmal etmedi. Her yıl mutlaka Uludağ'a gelen Alkoçlar, eşiyle birlikte basın mensuplarına poz verdi.

"ADETA GÖZLERİM DOLUYOR!"

Neslişah Alkoçlar, "Çocuklarımın kayak yapması beni çok mutlu ediyor. Gözlerim doluyor adeta. Burada büyüdüm, hayatım kayakla geçti. O yüzden çok mutlu oluyorum." ifadelerini kullandı.