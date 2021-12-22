Neslim Güngen'den çifte kutlama

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Florya'da bir mekanda düzenlenen partide Neslim Güngen'i, ailesi ve dostları yalnız bırakmadı.

Pasta kesimi sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Güngen, 90'lı yıllarda Seyyal Taner'in seslendirmiş olduğu 'Şiirimin Dili' adlı şarkısını çok sevdiği için cover yaptığını ifade etti.

Hobi olarak başladığı müzik hayatında dördüncü teklisini çıkaran Neslim Güngen, en büyük hayalinin Harbiye'de konser vermek olduğunu da sözlerine ekledi.