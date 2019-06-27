Neslihan Yılmazel'den 'Anatolian Fusion'

27 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Çalışmalarını İtalya'nın Milano kentinde sürdüren Türk dansçı Neslihan Yılmazel'in hayata geçirdiği 'Anatolian Fusion' projesi, şimdiye kadar İtalya ve İspanya'nın farklı şehirlerinde sanatseverlerle buluştu. Yılmazel; Anadolu danslarını, kendine özgü bir stille yorumlayarak gerçekleştirdiği workshop ve performanslarıyla büyük ilgi gördü.
'Anatolian Fusion' ile ilgili konuşan Neslihan Yılmazel; "Farklı kültürlere ait etnik dansların buluşması müthiş bir sinerji yaratıyor. Gelenekselden yola çıkarak, farklı ama çok yakın yaşanmışlığın bedende ve duyguda birleşmesinin peşindeyim. Bu düşünceden hareketle İstanbul'da, farklı kültürleri ve dans disiplinlerini, duyguda birleştirme amacıyla yola çıktık. Sanatçı dostlarımla İstanbul'da yapacağımız proje aslında uluslararası bir festival hayalimizin ilk adımı" dedi.
Projenin İstanbul ayağında Persian dans eğitmeni İtalya'dan Silvia Layla ve Flamenko dans eğitmeni İspanya'dan Juana Larreta'nın da katılımı ve Neslihan Yılmazel'in Türkiye'deki sanatçı dostları Serkan Polat, Ayla Karagöz, Bahar Aksoy, Şebnem Sürücü ve Handan Güngör'ün destekleriyle gerçekleştirilecek. Anadolu, Endülüs, Hint ve İran kültürlerinin buluştuğu etkinlik, 4 günlük workshop programıyla başlayıp 6 Temmuz'da gerçekleştirilecek galayla son bulacak.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!