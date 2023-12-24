Neslihan Atagül: Oyunculuk, çocukken kendime verdiğim bir söz

"KADİR'İN YANINDA YAPIMCILIK ÖĞRENİYORUM"

Uzun süredir ekranlarda yer almayan Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu'nun başrolünde yer aldığı ve yapımcılığını üstlendiği 'Mithat' adlı film hakkında konuştu. Atagül; "Biz yapımcısıyız ve bu çok zor. Yapımcılık zor bir meslek ama aynı zamanda harika bir şey. Bize çok güzel bir katkı sağladı. Çünkü yapımcı, senarist ve oyuncuları daha iyi anlamamıza sebep oldu. Ama yapımcı olduk diye oyunculuğu da bırakmadık. Bu benim kendime çocukluk sözüm zaten. Kadir'in yanında yapımcılık da öğreniyorum" ifadelerini kullandı.