Neslihan Atagül'den Milano hatırası
Ünlü oyuncu Neslihan Atagül, bir televizyon programına katılmak için İtalya'nın Milano şehrine gitti
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Ünlü Oyuncu Neslihan Atagül, 2016'da kendisi gibi oyuncu eşi Kadir Doğulu ile evlenmişti.
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Neslihan Atagül, bir televizyon programına katılmak için İtalya'nın Milano şehrine gitti. Atagül, orada çektiği kareleri, sosyal medya hesabından sevenleriyle paylaştı.
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Daha önce tarz değişikliği hakkında konuşan Neslihan Atagül; "Saçlarım herhangi bir proje için değil içimden geldiği için kestirdim, çok uzun zamandır düz saç kullanıyordum, çok yakında Milano'ya gidiyorum, orada bir televizyon programına katılacağım, çok heyecanlıyım" gibi ifadeler kullanmıştı.
Fotoğraflar: Instagram
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