Neslihan Atagül bebeğinin cinsiyetini açıkladı

BEBEK BEKLEDİĞİNİ BÖYLE DUYURMUŞTU

Neslihan Atagül, bebek beklediğini şu sözlerle duyurmuştu: Bir süre daha bu ‘mutluluğumuzu’ mahrem tutmak isterdik. Hakkımız da buydu açıkçası... Velhasılkelam; biz mutluyuz, memnunuz ve iyiyiz.