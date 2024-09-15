Neslihan Atagül bebeğinin cinsiyetini açıkladı
Kendisi gibi oyuncu olan eşi Kadir Doğulu ile ilk çocuklarını bekleyen Neslihan Atagül, bebeğinin cinsiyetini açıkladı
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İlk kez anne olacak olmanın heyecanını yaşayan Neslihan Atagül, bebeğinin cinsiyetini sevenleriyle paylaştı.
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Neslihan Atagül, bebeğinin cinsiyetini İtalya'da konuk olduğu 'Verissimo' programında açıkladı.
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Kadir Doğulu ile evli olan Neslihan Atagül, erkek bebek beklediğini açıkladı.
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Neslihan Atagül, bebeğinin ismine dair herhangi bir detay vermedi.
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BEBEK BEKLEDİĞİNİ BÖYLE DUYURMUŞTU
Neslihan Atagül, bebek beklediğini şu sözlerle duyurmuştu: Bir süre daha bu ‘mutluluğumuzu’ mahrem tutmak isterdik. Hakkımız da buydu açıkçası... Velhasılkelam; biz mutluyuz, memnunuz ve iyiyiz.