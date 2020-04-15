Neslihan Atagül: Adaletin bu mu dünya? - Magazin haberleri

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Oyuncu Neslihan Atagül, şu aralar tüm dünyayı etkisi altına alan salgın nedeniyle eşi Kadir Doğulu ile birlikte kendisini karantinaya aldı.

Bir süredir kendilerini izole eden Atagül, Instagram'dan yaptığı son paylaşımı ile dikkat çekti. Oyuncu, yayınladığı fotoğrafta giydiği sweatshirt ile koronavirüs salgınına, "Adaletin bu mu dünya?" diyerek sitem etti.

Atagül, bu paylaşımı ile kısa sürede takipçilerinden çok sayıda beğeni aldı.

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