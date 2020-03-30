"GÜZEL ARKADAŞLIKLAR KURDUK"

Gidiş gelişte toplan 11 kamp alanında durduk ve birçok güzel arkadaşlıklar kurduk.

Otel yerine kamp alanında kaldık ve çok güzel manzaralar görüp, harika keşiflerimiz oldu. Kamp hayatı bambaşka bir şey ve öğreneceğiniz birçok şey var. Kamp hayatı özgürlük veriyor insana.