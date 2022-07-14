Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yaklaşık 45 yıl önce 17 dönüm arazi üzerinde kurulan Kelaynak Üretme İstasyonu'nda 11 kelaynak ile başlayan kuşların sayısı yapılan çalışmalarla artıyor.
AA'nın haberine göre Her yıl üreme döneminin başladığı şubat ayının ikinci haftasında Fırat Nehri kıyısındaki doğal yaşam alanlarına bırakılan kelaynaklar, haziran ayında göç etmeleri engellenerek tekrar kafeslere alınıyor.
"BU YIL 39 YAVRU ELDE ETTİK"
Doğa Koruma ve Milli Parklar 3. Bölge Müdürü Hacı Ahmet Çiçek, 1977 yılında 2 erişkin ve 9 yavru kelaynak ile kurulan istasyonda çalışmaların sürdüğünü söyledi.
Kelaynakların nesli tükenme tehlikesi altında olan türlerden olduğunu, bunları koruma altında tutarak bugünlere geldiklerini aktaran Çiçek, şöyle konuştu:
"Kelaynaklarımızı her yıl şubat ayının ikinci haftasında doğaya adaptasyon sağlaması ve yavrulama dönemini rahat geçirebilmeleri için doğaya bırakıyoruz. Bu yıl şubat ayında da kelaynaklarımızı doğaya bıraktık. Bunun neticesinde doğada beslenme ve şartlara uyum sağlayarak toplam 39 yavru elde ettik. Haziran ayı gelince kelaynakların neslini korumak amaçlı tekrar kafes altına aldık. İstasyonumuzda şu anda 321 kelaynak bulunmakta.
Kelaynaklarımızı kafes altına aldıktan sonra bunların özel beslenmeleri var. Bu beslenme için Tarım ve Orman Bakanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü özel bir çaba harcamakta. Doğadaki yeme en yakın yemi elde ettik. Bu yemin içinde yağsız kıyma, yumurta, yağsız peynir bulunuyor. Bu hazırlanan mamanın doğadaki doğal beslenmesine yakın bir beslenme olduğunu keşfettik. Bu yem ile kelaynaklarımızı hayatta tutarak üremelerine ve gelişmelerine yardımcı oluyoruz."
Kelaynak Üretme İstasyonu'nun misafirlerin ziyaretine açık olduğunu aktaran Çiçek, "Özellikle turizm amaçlı bölgemize gelen insanları her zaman istasyonumuza bekliyoruz. İstasyonumuz ziyarete açıktır ve görevlilerimiz misafirlerimizi ağırlamaktadır. Misafirlerimiz kelaynakları gözlemleyebilir ve kendilerine bu konuda her zaman bilgi vermeye hazırız" diye konuştu.
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