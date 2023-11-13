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        Haberler Yaşam Nesli tehlike altındaki 3 balık türü, Antalya'da üretildi

        Nesli tehlike altındaki 3 balık türü, Antalya'da üretildi

        Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretim ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü, Antalya'ya özgü ve nesli tehlike altındaki balık türleri 'Alburnus baliki', 'Capoeta antalyensis' ve 'Aphanius mento'yu üretmeyi başardı. Balık yavrularının yaşadıkları su bölgelerine bırakılarak, nesillerinin devamı amaçlanıyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 11:15 Güncelleme: 13.11.2023 - 11:15
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        Nesli tehlike altında olan deniz canlılarının korunması ve gelecek nesillere aktarılması için Balıkçılık Su Ürünler Genel Müdürlüğü, bir komisyon kurdu.

        Komisyon Türk kara sularında, göllerde ve akarsularda yaşayan ve nesli tehlike altında olan türleri belirleyip, bunların korunması için görev alacak. Komisyonun ilk toplantısı, Antalya'da gerçekleşecek. Hem istilacı balon ve aslan balıkları hem de kentin nesli tehlike altında olan yerli türleri komisyonca detaylı incelenecek.

        "BU ÖZELLİK SADECE BU BALIKLARA ÖZGÜ"

        Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretim ve Eğitim Enstitüsü Müdürü Serkan Erkan, Türkiye genelinde kırmızı listede olan 180 balık türünden bazılarının Antalya'da olduğunu, bu nedenle komisyonun ilk olarak Antalya'da çalışmaya başladığını söyledi. Erkan, 'Alburnus baliki', 'Capoeta antalyensis' ve 'Aphanius mento' balık türlerinin sadece Antalya'da olduğunu belirterek, "Ekonomik değeri olmayan balıklar olarak düşünülebilir ama bizim bunları gelecek nesillere aktarmamız lazım" dedi.

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        Her bir balığın farklı özelliği olduğunu, çevreye de o özellikleri ile fayda sağladığını anlatan Erkan, "Boğaçayı'nda küçük bir su birikintisi kalsa ve sadece erkek bireyler olsa içinde, bir süre sonra bir kısmı dişi bireye dönüşüyor. Bu özellik sadece bu balıklara özgü. 20-30 yıl sonra bu balıkların insanların hangi derdine çare olacağını bilemeyiz" diye konuştu.

        "İSTİLACI TÜRLERE DE KOMİSYON ÇALIŞACAK"

        Gen bankası gibi çalıştıklarını ve balıkların gelecek nesillere aktarılmasını amaçladıklarını belirten Erkan, sadece denizlerde değil; göller ve akarsuları da içine alacak geniş bir çalışma olduğunu söyledi. Tehlike altındaki türleri üretmeye başladıklarını da kaydeden Erkan, "Antalya'daki nesli tehlike altında olan türleri üretmeyi başardık.

        Şu anda yavrularımız var. Yaşadıkları sulara bırakıyoruz. İstilacı türlere de komisyon çalışacak ve ekonomiye kazandırılması yönünde neler yapılacağına bakacak" dedi. Erkan, çalışma sonunda komisyonun bir bildirge yayımlayacağını, uluslararası platformlar ve bilim insanlarıyla sonucun paylaşılacağını sözlerine ekledi.

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        #Nesli tehlike altındaki 3 balık türü
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