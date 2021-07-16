Nesine'nin EuroLeague ve EuroCup işbirliği 2025'e kadar devam edecek

Nesine.com ile Euroleague Basketbol arasındaki iş birliğinde yeni bir anlaşma daha imzalandı. Nesine.com, ilk olarak 2015 yılında Euroleague Basketbol’un Türkiye’deki resmi bahis sponsoru olmuştu. İkinci kez ortaklıklarını yenileyen iki kuruluş arasındaki iş birliği 2025 yılına kadar uzatıldı.
Nesine.com; saha içinde ve dışında sunduğu benzersiz deneyimlerle Türk taraftarların basketbola ilgisini artırarak Türkiye’de basketbolun teşvik edilmesinde önemli bir rol oynadı. 2021 yılında Almanya’nın Köln kentinde gerçekleştirilen Türk Havayolları EuroLeague Dörtlü Finallerinde, saha-içi marka tanıtımı ve dijital tanıtım alanlarına odaklanarak başarılı çalışmalar gerçekleştirdi. Nesine.com ve Euroleague Basketbol, büyük heyecana sahne olacak 2021-22 sezonunu planlarken taraftarlara daha fazla dokunmayı hedefliyor.
Nesine.com’un Euroleage Basketbol ailesine katıldığı günden itibaren; Anadolu Efes ile Fenerbahçe’nin EuroLeague şampiyonluklarının yanı sıra Galatasaray ve Darüşşafaka’nın da EuroCup’ı kazanmasıyla birlikte Türkiye’de basketbol hızla yükselen bir takipçi kitlesine ulaştı. Son iki yıldır, Türkiye’de EuroLeague’e ve EuroCup’a olan ilgi yüzde 21 arttı.
Nesine.com ve Euroleage Basketbol arasındaki ortaklığın uzatılması, aynı zamanda Covid-19 pandemisi esnasında bir EuroLeague Basketbol ortağıyla yenilenen en son anlaşma olma özelliğini de taşıyor.
Euroleague Türkiye resmi bahis sponsorluğunun devam etmesine ilişkin görüşlerini açıklayan Nesine.com Yönetim Kurulu Başkanı Halit Gülbakanoğlu, “Spora ilginin artmasını, spora katkı sağlayan kulüplerin gelirlerinin daha yüksek olmasını ve başarılarının sürdürülebilir olmasını istiyoruz. Spordan aldığımızı spora vermek içgüdüsüyle ve hedefiyle kurulmuş bir teknoloji şirketiyiz. Bu açıdan, Avrupa’nın en önemli basketbol organizasyonu olan Euroleague Basketball ile iş birliğimizi devam ettiriyor olmak ve yeni anlaşmamızla birlikte toplam 10 yıllık bir sponsorluk süresine ulaşacak olmak, sürdürülebilirlik hedefimizi gerçekleştireceği için çok mutlu ve gururluyuz. Türk ve Avrupa basketboluna değer kattığına inandığımız iş birliğimizin her iki taraf için de tekrar hayırlı olmasını ve daha uzun yıllar devam etmesini temenni ediyorum” dedi.
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