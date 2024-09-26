Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Müzik Neşet Ertaş, vefatının 12'nci yılında Almanya'da anıldı - Magazin haberleri

        Neşet Ertaş, Almanya'da anıldı

        Türk halk müziğinin mihenk taşlarından 'Bozkırın Tezenesi' halk ozanı Neşet Ertaş vefatının 12'nci yılında Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen bir etkinlikle anıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 09:00 Güncelleme: 26.09.2024 - 09:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Almanya'da da anıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türk halk müziği ve Türk halk ozanı geleneğinde eşsiz bir yere sahip Neşet Ertaş, ölümünün yıl dönümünde anılıyor. Ertaş vefatının yıl dönümünde Almanya'nın başkenti Berlin'de de anıldı.

        Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliğince düzenlenen anma etkinliğinde, sanatçının 10 eseri seslendirildi. Etkinlikte ayrıca Neşet Ertaş'ın hayatını anlatan kısa bir belgesel gösterildi.

        YEE Almanya Koordinatörü Samet Kapısız, yaptığı konuşmada, Neşet Ertaş'ı saygı ve rahmetle anarak; "Türkçemizde ismiyle 'müsemma' diye bir tabirimiz vardır. İsmi verilmiş, ismiyle bir, ismine eş manasında. Merhum Neşet Ertaş'ımız neşe, dert ve aşkı kendi hayatında yoğurmuş, tabiri caizse ismiyle müsemma bir kıymetlimizdir" dedi.

        REKLAM
        YEE Almanya Koordinatörü Samet Kapısız
        YEE Almanya Koordinatörü Samet Kapısız

        "NEŞET ERTAŞ, MİRASIMIZIN ÖNEMLİ DEĞERLERİ ARASINDA"

        Neşet Ertaş'ın gönlüyle sözüne, sesiyle sazına ve sanatına ruh verdiğini dile getiren Kapısız, "Ertaş sadece hayatında değil, bugün ve yarın da kalplerde yerini hep koruyacak bir şahsiyet olarak mirasımızın önemli değerleri arasındadır" diye konuştu.

        Türkiye'nin Berlin Başkonsolosu İlker Okan Şanlı da Neşet Ertaş deyince herkesin aklında çok değerli anılar canlandığını söyledi. Şanlı, Neşet Ertaş'ın herkesin, Anadolu insanının gönül tellerine dokunan çok önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

        Neşet Ertaş
        Neşet Ertaş

        Şanlı ayrıca Ertaş'ın, "Sakın ol ha insanoğlu, incitme canı, incitme. Her can bir kalp Hakka bağlı. İncitme canı, incitme" dizelerini davetlilere okudu.

        Neşet Ertaş, Berlin'de kaldığı 1980li yıllarda Türkischer Basaarda (Türk Çarşısı) "Saz Haus" (Sazevi) adında bir müzik mağazası işletmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Neşet Ertaş
        #almanya

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Tekirdağ'da yaşandı! Korna cinayeti!
        Tekirdağ'da yaşandı! Korna cinayeti!
        Trump'tan İran'a: "Ülkenizi yerle bir ederiz derdim"
        Trump'tan İran'a: "Ülkenizi yerle bir ederiz derdim"
        "Birimiz hurdalığa, birimiz mezara!" Kahreden paylaşım!
        "Birimiz hurdalığa, birimiz mezara!" Kahreden paylaşım!
        Narin cinayeti soruşturmasında yeni gelişme
        Narin cinayeti soruşturmasında yeni gelişme
        Rıdvan Dilmen: Büyük santrfor!
        Rıdvan Dilmen: Büyük santrfor!
        Komşu'ya Aslan pençesi!
        Komşu'ya Aslan pençesi!
        Cenaze programı belli oldu
        Cenaze programı belli oldu
        Dünya'nın geçici süreliğine 'bir tane daha Ay'ı olacak'
        Dünya'nın geçici süreliğine 'bir tane daha Ay'ı olacak'
        Çocuklarda ayna yazısına dikkat!
        Çocuklarda ayna yazısına dikkat!
        2024’te iş değiştirenler dikkat!
        2024’te iş değiştirenler dikkat!
        İstanbul'da tarih ve aşkın kesiştiği yer!
        İstanbul'da tarih ve aşkın kesiştiği yer!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze çağrısı dünya basınında
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze çağrısı dünya basınında
        Meteoroloji açıkladı! Hava sıcaklıkları artıyor
        Meteoroloji açıkladı! Hava sıcaklıkları artıyor
        Göktaşı ve Obruk için sigorta olacak
        Göktaşı ve Obruk için sigorta olacak
        Kadınlar yapay zekaya mesafeli mi?
        Kadınlar yapay zekaya mesafeli mi?
        Denize düşen otomobilin sürücüsü öldü; kaza anı kamerada
        Denize düşen otomobilin sürücüsü öldü; kaza anı kamerada
        "İkinci Okan Buruk dönemi başladı"
        "İkinci Okan Buruk dönemi başladı"
        "Hedefimiz ilk 8'de yer almak!"
        "Hedefimiz ilk 8'de yer almak!"
        Şeyda polisi şehit eden katilin ifadesi ortaya çıktı!
        Şeyda polisi şehit eden katilin ifadesi ortaya çıktı!
        'Rüya Takımı' yürüdü
        'Rüya Takımı' yürüdü
        Habertürk Anasayfa