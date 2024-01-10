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        Haberler Yaşam Neşeli Günler Şener Şen jilet sahnesindeki Franz Beckenbauer hayatını kaybetti! İşte, o sahneden geriye kalanlar

        Neşeli Günler Şener Şen jilet sahnesindeki Franz Beckenbauer hayatını kaybetti! İşte, o sahneden geriye kalanlar

        Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Alman futbol oyuncusu Franz Beckenbauer Türk filmlerine de konu olan bir isimdi. Neşeli Günler adlı filmde Şener Şen'in jilet sahnesinde saydığı ünlü isimlerden kimler yaşıyor hangileri vefat etti biliyor musunuz? İşte sizin için, ünlü replik ve o sahneden geriye kalan isimler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.01.2024 - 11:03 Güncelleme: 10.01.2024 - 11:03
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        • 1

          Şener Şen'in unutulmaz filmi Neşeli Günler'in efsane jilet sahnesinde adı geçen futbolcu Franz Beckenbauer'ın hayatını kaybetmesi üzerine film tekrardan hatırlandı. Bu sahnede ismi geçen diğer ünlü isimler arasından kim yaşıyor, kim aramızdan ayrıldı soruları merak konusu oldu. İşte, ünlü replik ve sahnedeki ünlü isimlerin kim olduğuna dair bazı bilgiler...

        • 2

          FİLME DAİR DETAYLAR

          Neşeli Günler, 1978 yapımı bir Türk filmidir. Senaryosunu Sadık Şendil'in yazdığı filmin yönetmeni Orhan Aksoy'dur. Başrollerini, Münir Özkul ve Adile Naşit'in turşucu rolünde oynadığı film, geçimsiz bir çiftin ayrılmasını ve gelişen olayları komik bir dille anlatır. Filmin bir diğer önemli ismi ise Ziya rolüyle performans gösteren Şener Şen'dir.

        • 3

          ÜNLÜ REPLİK NEYDİ?

          ''En iyi jilet budur. Dünyanın bütün meşhurları bununla tıraş oluyor. İngiltere kralı, rahmetli başkan Kennedy, taçsız kral Pele, Beckenbauer, kaleci Mayer, Nadia Komanachi, Brigitte Bardot, Fenerbahçeli Cemil. Hepsi şöhretlerini bu bıçağa borçludurlar.’’ repliğindeki eski Alman futbolcu Franz Beckenbauer 7 Ocak 2024 Pazar günü hayatını kaybetti. Bu repliği komikleştiren şeylerden birincisi bazı ünlülerin kadın olması ve kalan ünlülerin ise köse olmasıdır.

        • 4

          FRANZ BECKENBAUER

          Dünya Kupası’nı hem oyuncu hem de çalıştırıcı olarak kaldıran üç kişiden birisi olan Alman futbol efsanesi Franz Beckenbauer 78 yaşında hayatını kaybetti. Bayern Münih ile dört kez Almanya şampiyonu (1969, 1972-74) dört kez Almanya Kupası şampiyonu (1966, 1967, 1969, 1971), üç kez Şampiyon Kulüpler Kupası şampiyonu (1974-76), bir kez Avrupa Kupa Galipler Kupası şampiyonu (1967) ve bir kez de Kulüp Dünya Kupası şampiyonu (1976) oldu.

        • 5

          BRIGITTE BARDOT

          Brigitte Bardot, 28 Eylül 1934'te Fransa’da doğdu. Babasının mühendislik diploması vardı ve babasıyla birlikte aile şirketinde çalışıyordu. Brigitte'in annesi, kızını dansa teşvik etti ve 15 yaşına geldiğinde Elle dergisinde model olarak çıkış yaptı. Birçok filmde de yer alan ünlü oyuncu, hayvan haklarını korumak üzerine Brigitte Bardot vakfını kurdu. Brigitte, 1992'den beri Bernard d'Ormale ile evli ve şu anda yaklaşık 50 evcil hayvanıyla birlikte St. Tropez'de yaşıyor.

        • 6

          TAÇSIZ KRAL PELE

          Edson Arantes do Nascimento yani bilinen adıyla Pelé, 23 Ekim 1940'ta Brezilya’da doğdu. 1956 yılında, 16 yaşındayken kariyerine başlayan Pelé, Dünya Kupası'nı üç kez kazanan tek futbolcudur. "Siyah İnci", "Futbolun Kralı", "Kral Pelé" gibi lakaplar takılan futbolcu, bin gol barajını aşan oyunculardan biri oldu. 1363 maçlık kariyerine 1279 gol sığdırarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. 29 Aralık 2022 yılında vefat etti.

        • 7

          KALECİ MAYER

          Sepp Maier, 28 Şubat 1944 yılında Almanya’da doğdu. Almanya'nın 1974'te kazandığı Dünya Kupası maçlarında ülkesinin kalesini koruyan, Bayern Münih'te 400'ün üzerinde maça çıkan kaleci, 4 Dünya Kupası organizasyonunda ülkesini temsil etti.

        • 8

          NADIA COMANECI

          Nadia Comaneci 12 Kasım 1961 yılında Romanya'da doğdu. 18 Temmuz 1976 Montreal yaz olimpiyatlarının jimnastik karşılaşmasında 6 jüri üyesinden de 10 üstünden 10 puan alan ilk jimnastikçi oldu. Mayıs 1984’te 23 yaşında emekli oldu. Bir süre Romanya jimnastik takımının koçluğunu yaptı. Asimetrik paralel için kendi geliştirdiği Comăneci salto adlı jimnastik hareketi hâlâ en zor hareketlerden biri olarak kabul edilir. Nadia için 1984 yılında dizi bile çekildi.

        • 9

          BAŞKAN KENNEDY

          John Kennedy, 29 Mayıs 1917 tarihinde Amerika’da doğdu. 1940 yılında Harvard Üniversitesi'nden mezun oldu ve Londra büyükelçisi olarak çalışan babasının yanında sekreterliğini yaptı. 43 yaşındaki Kennedy, 1961 yılında Richard M. Nixon'ı yalnızca 113.000 oyluk bir farkla geçerek ABD tarihinin en genç başkanı oldu. 22 Kasım 1963 tarihinde Dallas şehrinde eşiyle birlikte üstü açık bir arabadayken açılan ateş sonucunda öldü.

        • 10

          FENERBAHÇELİ CEMİL

          Cemil Turan, 1 Ocak 1947 doğumlu forvet-santrafor oyuncusudur. Fenerbahçe formasıyla 194 gol attı ve 1977 yılında, yılın sporcusu seçildi. Ayrıca Cemil Turan, Süper Lig'de 293 maçta 120 gol kaydetti.

          Kaynak: BBC, Transfermarkt

        Haberi Hazırlayan: Ece Çınar
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