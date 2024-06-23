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        Haberler Bilgi Magazin Neşeli Günler filmi oyuncuları kimler? Neşeli Günler filmi konusu ne, kaç yılında nerede çekildi?

        Neşeli Günler konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var?

        Türk sinema tarihinin sevilen filmlerinden biri olan Neşeli Günler'in başrollerinde Münir Özkul ve Adile Naşit gibi ünlü isimler yer alıyor. Televizyonda yayınlanacak film ile "Neşeli Günler filmi oyuncuları kimler ve konusu ne?" soruları gündeme geldi. İşte Neşeli Günler konusu ve oyuncuları hakkıda bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.06.2024 - 19:20 Güncelleme: 23.06.2024 - 19:20
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        • 1

          Neşeli Günler filmi yeniden izleyici ile buluşuyor. Bu kapsamda, "Neşeli Günler filmi konusu ne, kaç yılında çekildi?" Soruları yanıtını arıyor. Neşeli Günler filminin başrollerinde yakından tanıdığımız başarılı usta oyuncular yer alıyor. İşte Neşeli Günler filminin oyuncuları ve konusu...

        • 2

          NEŞELİ GÜNLER FİLMİ KONUSU NEDİR?

          Kazım Efendi ve Saadet Hanım altı çocuklarıyla birlikte yaşayan ve geçimini turşucu dükkânlarından sağlayan ve sürekli atışan bir karı kocadır. Bir gün küçük tartışmaları büyür ve Kazım Efendi üç çocuğuyla birlikte evden çekip gider. İkisi de alttan almayınca ve Saadet Hanım da evden taşınıp izini kaybettirince yıllar süren ayrılık kaçınılmaz olur.

          Kardeşler büyüyüp çalışacak yaşa geldiğinde, bir gün kardeşlerden Ahmet ve Mehmet aynı kızın ikisini aynı anda idare ettiğini fark edip birbirlerine girer; fakat onları amcaları Ziya ayırır ve gerçeği söyler. Böylece altı kardeş tekrar bir araya gelir ve anne babayı tekrar bir araya getirme planları yapmaya başlarlar? Yeşilçam'ın duygu yüklü bir aile komedisi olan Neşeli Günler, başta büyük usta Şener Şen olmak üzere tüm kadronun muhteşem bir performans gösterdiği sıcacık bir film.

        • 3

          NEŞELİ GÜNLER FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

          1978 yapımı Neşeli Günler'in yönetmenliğini Orhan Aksoy yapmıştır. Başrol oyuncuları ise; Münir Özkul, Adile Naşit, Ayşen Gruda, Şener Şen, Ahmet Sezerel, Oya Aydoğan'dır.

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