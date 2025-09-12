Neşe Aksoy'dan üzücü haber

Neşe Aksoy'un, 2023'te akciğer kanserine yakalandığı öğrenildi. Film-San Vakfı Genel Müdürü Kıvanç Terzioğlu, yaklaşık üç yıldır hastalıkla savaşan oyuncunun sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Kıvanç Terzioğlu; "Sevgili dostum, ablam, oyuncu Neşe Aksoy şu an İzmir'de hastanede yatıyor. Az önce konuştum kötü hastalık ile mücadele ediyor ama inanıyorum ki atlatacak. Ona acil şifalar diliyorum ve dualarınızı göndermenizi rica ediyorum" dedi.