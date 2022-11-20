Nergis Kumbasar'dan Mehmet Ali Erbil açıklaması: Kendi hayatı ben tabii ki karışamam - Magazin haberleri

Nergis Kumbasar, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Kumbasar, "Ankara'dan misafirlerim var. Onlar alışveriş yaptılar." dedi. Oyuncu, eski eşi Mehmet Ali Erbil'in Tiktok hesabı ile alakalı da, "Ben hiç kullanmıyordum. İnsanlar da onunla eğlendiklerini söylüyorlar. Kendi hayatı ben tabii ki karışamam. Ben de artık onunla beraber öğrendim ve yavaştan bakıyorum" diye konuştu.