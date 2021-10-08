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Nergis Kumbasar'dan Mehmet Ali Erbil sorularına yanıt: Bu olayın muhatabı ben değilim! Ece Ronay... - Magazin haberleri

Nergis Kumbasar: Bu olayın muhatabı ben değilim!

Önceki gün Bebek'te görüntülenen Nergis Kumbasar'a eski eşi Mehmet Ali Erbil'in klibinde rol aldığı Ece Ronay'ı taciz ettiği iddiaları soruldu. Konuyla ilgili konuşmak istemediğini ifade eden Kumbasar, "Bu olayın muhatabı ben değilim. Bana benim işimle ilgili soru sorun" ifadelerini kullandı

08.10.2021 - 07:46 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Mehmet Ali Erbil'in eski eşi Nergis Kumbasar (58), önceki gün Bebek'te objektiflere yansıdı. Gazetecileri karşısında gören Kumbasar, "Arkadaşlar ne olur çekmeyin, makyajım yok." dedikten sonra hızlı bir şekilde maskesini taktı.

  • "BU OLAYIN MUHATABI BEN DEĞİLİM!"

    Muhabirlerle sohbet eden Nergis Kumbasar'a 1989–1996 yılları arasında evli kaldığı eski eşinin klibinde rol aldığı Ece Ronay'ı taciz ettiği yönündeki iddialar soruldu. Konuyla ilgili konuşmak istemediğini ifade eden Kumbasar, "Bana Mehmet Ali Erbil ile ilgili soru sormayın. Bu olayın muhatabı ben değilim. Bana benim işimle ilgili soru sorun." dedi.

  • NELER OLMUŞTU?

    'Karpuz' isimli şarkısı ile popüler olan sosyal medya fenomeni Ece Ronay, üç gün önce klibinde rol alan Mehmet Ali Erbil'in kendisini taciz ettiğini belirterek, Instagram hesabından ünlü şovmen ile yazışmalarını yayınladı.

    Ronay'ın, "Ahlaksızlıklar her geçen gün büyüdü! Ağza alınmayacak derecede laflar söyleyip, tehdit etti." iddialarının ardından Erbil, sessizliğini bozdu.

    Ünlü şovmen, "Video çekmiş, bana 'Köpek' diyor. Bunun hesabını verecek. Ben mesaj atmadım. Ben klibinde oynadım, gençlere destek olmak istedim. Dün akşam beni evine davet etti. Ben çocuk muyum! Amacı belli... Asistanım 'Bu kız sizi kullanacak' diye beni uyardı. Adalet önünde hesaplaşacağız." ifadelerini kullandı.

  • TEDBİR KARARI ALDIRDI

    Ronay ise mahkemeye başvurarak, Mehmet Ali Erbil hakkında iki ay süreyle tedbir kararı aldırdı. Avukatı Ali Furkan Tatlı ve kadın arkadaşlarıyla birlikte Çağlayan Adliyesi'nden çıkarken görüntülenen Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil'e dava açtı.

  • "BEN TEHDİDE ASLA PABUÇ BIRAKMAM!"

    Ronay, "Ben onunla iş yapmaya çalıştım. Ben onu her fırsatta uyardım. Onun kızının kızı yaşında olduğumu, bu tarzlarda konuşmaması gerektiğini söyledim. Sonra bana sadece iş için yaklaştı ama klip çekildikten sonra, yine absürtlükler ortaya çıktı. 'Bana kahve içmeye gel, şuraya gidelim...' Ben de kırmadan geciktirdim. 'İnşallah görüşürüz' tarzı konuştum. Birkaç gün önce niyetini açık şekilde belli etti. 'Yanımda uyu bu gece' dedi. Ben de 'Böyle bir şey mümkün değil. Yanlış kişiye mi mesaj attınız?' dedim. O da tehdit etti beni. 'Seninle ilgili videolar paylaşırım' dedi. Benim Instagram'da paylaştığım videoları kendine özel zannediyor herhalde. Beni bunlarla rezil edebileceğini ve yanına gitmemi söyledi. Ben de tehdide asla pabuç bırakmam..." diyerek, yaşanan olayı açıkladı.

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