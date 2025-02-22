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        Haberler Magazin Nergis Kumbasar, askerlerle bir araya geldi: Canlarımız görevleri başında - Magazin haberleri

        Nergis Kumbasar, askerlerle bir araya geldi: Canlarımız görevleri başında

        Ünlü oyuncu Nergis Kumbasar, 'Pantolonlar ve Etekler' oyununun gösterimi için gittiği Tokat'ta yol üstünde askerlerle karşılaştı. Kumbasar, o anları sosyal medya hesabından paylaştı; "Canlarımız görevleri başında"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.02.2025 - 21:44 Güncelleme: 22.02.2025 - 21:44
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        "Canlarımız görevleri başında"
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        Mehmet Ali Erbil'in eski eşi olan oyuncu Nergis Kumbasar, 'Pantolonlar ve Etekler' oyununun gösterimi için Tokat’a gitti.

        Yolculuğu sırasında yol üstünde askerlerle karşılaşan Nergis Kumbasar, o anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

        Ünlü oyuncu, bir askerle çekildiği fotoğrafı paylaşarak duygularını dile getirdi. Paylaşımında; "Kardeşlerimiz, çocuklarımız, canlarımız görevleri başında"

        ifadelerini kullandı.

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        Fotoğraflar: Instagram

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