Nergis Kumbasar, askerlerle bir araya geldi: Canlarımız görevleri başında
Ünlü oyuncu Nergis Kumbasar, 'Pantolonlar ve Etekler' oyununun gösterimi için gittiği Tokat'ta yol üstünde askerlerle karşılaştı. Kumbasar, o anları sosyal medya hesabından paylaştı; "Canlarımız görevleri başında"
Mehmet Ali Erbil'in eski eşi olan oyuncu Nergis Kumbasar, 'Pantolonlar ve Etekler' oyununun gösterimi için Tokat’a gitti.
Yolculuğu sırasında yol üstünde askerlerle karşılaşan Nergis Kumbasar, o anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
Ünlü oyuncu, bir askerle çekildiği fotoğrafı paylaşarak duygularını dile getirdi. Paylaşımında; "Kardeşlerimiz, çocuklarımız, canlarımız görevleri başında"
ifadelerini kullandı.
Fotoğraflar: Instagram