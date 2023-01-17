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Nepal'de düşen uçakta hayatını kaybeden yardımcı pilot, eşiyle aynı kaderi paylaştı

Nepal'de Pazar günü düşen uçağın yardımcı pilotu Anju Khatiwada, 16 yıl önce eşi Dipak Pokhrel'i uçak kazasında kaybetmişti. Pokhrel'in ölümü, Khatiwada'yı pilotluk kariyerine adım atmaya yöneltmişti.

Giriş: 17.01.2023 - 17:04 | Güncelleme: ABONE OL

Rajini Vaidyanathan

BBC News, Pokhara

Nepal'de Pazar günü düşen uçağın yardımcı pilotu Anju Khatiwada, 16 yıl önce eşi Dipak Pokhrel'i uçak kazasında kaybetmişti. Pokhrel'in ölümü, Khatiwada'yı pilotluk kariyerine adım atmaya yöneltmişti.

Khatiwada'nın eşi de Yeti Havayolları'nın kaza yapan uçağında yardımcı pilottu.

Çiftin aile dostu Santosh Sharma, Khatiwada'nın hem eşinin hayalini yerine getirdiğini hem de kendi hayalinin peşinden gittiğini söylüyor.

Pokhrel'in yardımcı pilotluğunu yaptığı uçak, ülkenin batısındaki Jumla'ya gıda taşıyordu. Haziran 2006'da düştüğünde içindeki dokuz kişi de hayatını kaybetmişti.

Üzerinden dört yıl geçtikten sonra Anju onun izinden gitti, ABD'deki eğitimi sırasında pek çok zorluğun üstesinden geldi. Pilot olduğunda Yeti Havayolları'na katıldı.

Anju, havayolu şirketindeki altı kadın pilottan biriydi ve 6400 saate yakın uçmuştu.

Yeti'den Sudarshan Bartaula, "O solo uçuşlarını tamamlamış, cesur bir kadındı" diyor.

Anju yeniden evlenip ikinci kez anne oldu. Arkadaşları ve ailesi onun işine hayran olduğunu söylüyor, ilk eşiyle aynı şekilde hayatını kaybetmesini trajedi olarak görüyor.

Son kaza, Nepal'de uçuş güvenliği konusundaki tartışmaları yeniden gündeme getirdi.

Ülkede son dönemde yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği kazalar meydana geldi.

Yıllar içinde kazalara neden olarak pek çok şey söylendi.

Ülkenin dağlık olması ve öngörülemez hava koşulları uçuşu zorlaştırabiliyor ve kazaların sebebi olarak görülüyor. Ancak gevşek kurallar ve zayıf denetim de kazalara yol açan faktörler arasında görülüyor.

Pazar günkü uçak kazasının nedeni henüz netlik kazanmadı. Düşük bütçeli hava taşımacılığı ülkenin orta sınıf nüfusu için son dönemde daha çok tercih edilir hale gelmişti.

Son kazada 70 kişi hayatını kaybetti, iki kişinin de hayatlarından umut kesildi.

Pokhara'daki hastane dışında aileler kazada ölenlerin naaşlarını almak için işlemlerin tamamlanmasını bekliyor.

Bhimsen Ban, arkadaşı Nira'nın naaşını, ölüm sonrası ritueller için bir an önce köylerine götürmek istediğini söylüyor.

Şarkıcı olan Nira Chantyal, 21 yaşındaydı, Nepal'in başkenti Kathmandu'da yaşıyordu. Bir müzik festivali için Pokhara'ya gidecekti.

Bhimsen, "Çok yetenekli bir sanatçıydı, folk müzik şarkıları söylüyordu. Kaybımızı kelimelerle tarif edemeyiz" diyor.

Bu haber, Rajneesh Bhandari ve Andrew Clarance'ın katkılarıyla hazırlandı.

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