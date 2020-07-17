Tekirdağ’da yaşadığı evin çatısından 180 kilometre uzaklıktaki Uludağ’ın karlı zirvelerini görüntüleyen fotoğraf tutkunu İlker Uskan şimdi de dünyaya 6 bin 766 yılda bir defa gözle görünecek kadar yakınlıktan geçen C/ 2020 F3 Neowise kuyruklu yıldızını dijital fotoğraf makinesi ile görüntüledi.
Tekirdağ semalarında çıplak gözle görmenin zor olduğunu ancak profesyonel fotoğraf ekipmanlarıyla enfes kareler yakalanabileceğini belirten İlker Uskan, bu yıldızın Dünya yakınından bir sonraki geçişinin 6 bin 766 yıl sonra olarak hesaplandığını söyledi.
Neowise kuyruklu yıldızı bu yıl mart ayında Neowise adındaki teleskop tarafından keşfedilmiş yaklaşık 5 kilometre çapında olduğu tahmin ediliyor.
NEOWİSE KUYRUKLU YILDIZI NEDİR?
27 Mart 2020'de NEOWISE uzay teleskopunu kullanan gökbilimciler tarafından keşfedilen neredeyse parabolik bir yörüngeye sahip retrograd bir kuyruklu yıldızdır . Güneş'ten 2 AU (300 milyon km ; 190 milyon mi ) ve Dünya'dan 1.7 AU (250 milyon km; 160 milyon mi) uzaklıkta bulunan 10. büyüklükte bir kuyrukluyıldız.
NEOWİSE KUYRUKLU YILDIZI NASIL GÖRÜLÜR?
Temmuz 2020'ye kadar çıplak gözle görülebilecek kadar parlaktı . 1997'de Kuyruklu Yıldız Hale-Bopp Kuyruklu Yıldızı'ndan beri kuzey yarımküredeki en parlak kuyruklu yıldızlardan biridir . Karanlık gökyüzü altında çıplak gözle açıkça görülebilir. Temmuz 2020 boyunca çıplak gözle görülebilir. 23 Temmuz'a kadar kuyruklu yıldız Güneş'ten uzaklaştıkça Dünya'ya yaklaşacak.
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