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        Haberler Gündem Güncel Nene Hatun gemisi arama çalışmalarına katıldı

        Kayıp 7 mürettebatı arama çalışmalarına 'Nene Hatun' gemisi de katıldı

        Zonguldak'ta şiddetli fırtınada batan geminin kayıp 7 mürettebatını arama çalışmalarına Nene Hatun gemisi de katıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 16:08 Güncelleme: 05.12.2023 - 16:08
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        Nene Hatun gemisi arama çalışmalarına katıldı
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        Zonguldak'ın Ereğli ilçesi açıklarında batan geminin kayıp 7 mürettebatını arama çalışmaları, 17'nci gününde de devam ediyor. Türkiye'nin en büyük ve kapsamlı acil kurtarma ve itfaiye gemisi olan `Nene Hatun´ da çalışmalara katıldı

        DHA'nın haberine göre Ereğli ilçesi açıklarında 19 Kasım'da fırtına nedeniyle mendireğe çarpıp, batan 'Kafkametler' isimli kuru yük gemisinin 12 mürettebatı ile iletişim kesildi.

        Geminin batmasının ardından 12 Türk denizciye ulaşmak için Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, AFAD, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin özel birliklerinden Sualtı Savunma ( SAS) komandoları, kayıp denizcileri bulmak için havadan, karadan ve denizden arama kurtarma çalışması başlattı. Gemi personelinden 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Hava şartları elverdikçe denizden ve havadan devam eden çalışmalara, denizaltı kurtarma ve enkaz kaldırma kabiliyeti ile bilinen 'TCG Akın' isimli gemi de katıldı. Dalgıçlar da geminin batığında arama çalışması yaptı.

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        Kayıp olan kaptan Cemal Turan, 3'üncü Kaptan Berke Çamurtaş, Başmühendis Veli Özel, 2'nci Makinist Göksel Özel, Usta Gemici Satılmış Uslu, Gemici Mustafa Nacar ve Yağcı Ömer Hebip'in bulunması için çalışmalar, 17´nci gününde de sürerken bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü envanterine kayıtlı Türkiye'nin en büyük ve kapsamlı acil kurtarma ve itfaiye gemisi olan `Nene Hatun´ gemisi de sevk edildi.

        Nene Hatun gemisinin yapacağı işlemler, dalgıçların 3 parçaya bölünen ve bir kısmı balçık dolan `Kafkametler´ gemisinin girilebilen tüm bölmelerine girildikten sonra, ortak bir çalışma ve incelemeler ile belirlenecek. Bu kapsamda `Nene Hatun´ gemisi `Kafkametler´ batığının bulunduğu noktada veya batık parçaları sığ alana çekerek arama kurtarma çalışmalarına destek verecek. Kayıp 7 denizciyi arama kurtarma çalışmaları, dalgıçlar ile batığın olduğu bölgede, havadan, denizden ve karadan bölgede devam ediyor.

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