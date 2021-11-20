Nemrut Dağı'na mevsimin ilk karı düştü

AA

Milli Park Alanı olarak korumaya alınan ve eşsiz heykellerin yanı sıra 2 bin 150 metre yüksekliğiyle "Güneşin doğuşunun ve batışının en güzel izlendiği yer" olarak bilinen Nemrut Dağı'nda kar yağışıyla kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Devasa heykeller, yağan karla beyaza büründü.

Bölgeye geziye gelen turistler, karla kaplı bölgede güneşin doğuşuyla batışını izleme imkanı buldu.

Yetkililer ise Nemrut Dağı'na ziyaretçi gelmesini engelleyecek kadar kar yağmadığını, herkesi beklediklerini belirtti.