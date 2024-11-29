Nelsson kendini yaktı!
UEFA Avrupa Ligi'nde AZ'yle deplasmanda 1-1 berabere kalan Galatasaray'da Victor Nelsson kötü performansıyla kendini yaktı.
Galatasaray UEFA Avrupa Ligi’ne namağlup şekilde devam ederken sarı-kırmızılılar AZ deplasmanında ucuz yırttı. Müsabakaya kalesinde gol görerek başlayan Galatasaray ilk 45 dakikada kalesinde ciddi tehlikeler gördü.
Kaan Ayhan’ın yokluğunda ilk 11’de başlayan Victor Nelsson bireysel hatalarıyla teknik heyeti çıldırttı.
Okan Buruk’un takımın boyundan birkaç kez bahsetmesine rağmen geri kaçarak savunma yapan Danimarkalı 45’te oyundan alındı.
Daha önce Metehan Baltacı’nın da gerisine düşen Danimarkalı stoper Avrupa tecrübesi nedeniyle Hollanda’da tercih edilmişti.
Dün bulduğu fırsatı iyi değerlendiremeyen Nelsson’un genel tavrı da kulüpteki geleceğini belirleyecek.
Galatasaray’ın zamlı sözleşme uzatma teklifini geri çeviren Danimarkalı stoperle yollar devre arasında ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Bir süre önce menajerlik şirketini değiştiren Nelsson sarı-kırmızılıların teklifi 1,9 milyon Euro’da diretmesi nedeniyle reddetmiş ve görüşmeler askıya alınmıştı.