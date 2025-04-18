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        Haberler Spor Futbol İtalya Nelsson'dan Roma'ya kötü haber - Futbol Haberleri

        Nelsson'dan Roma'ya kötü haber

        Roma forması giyen Danimarkalı stoper Victor Nelsson, sakatlığı nedeniyle 15 gün sahalardan uzak kalacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.04.2025 - 18:46 Güncelleme: 18.04.2025 - 18:46
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        Nelsson'dan Roma'ya kötü haber!
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        İtalyan ekibi Roma'ya defans oyuncusu Victor Nelsson'dan kötü haber geldi.

        İtalyan basınından Il Tempo'da yer alan habere göre, Nelsson, sakatlığı nedeniyle yaklaşık 15 gün sahalardan uzak kalacak.

        Danimarkalı savunma oyuncusunun, ligde Hellas Verona ve Inter maçlarında forma giymesinin beklenmediği belirtildi.

        Nelsson, Galatasaray'dan Roma'ya transferinin ardından İtalyan ekibinde şu ana kadar 5 maçta süre buldu.

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