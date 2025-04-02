Neil Young: Donald Trump ABD'ye dönmeme izin vermeyebilir ya da beni hapse attırabilir - magazin haberleri

Neil Young: Donald Trump ABD'ye dönmeme izin vermeyebilir ya da beni hapse attırabilir - magazin haberleri

Rock müziğin yaşayan efsanelerinden biri olarak kabul edilen Neil Young, Avrupa turnesinin ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın, ülkesine dönmesini engellemesinden korktuğunu dile getirdi.

Kanada doğumlu 79 yaşındaki sanatçı, hem ABD hem de Kanada vatandaşı. Trump'ı açıkça eleştirmekten çekinmeyen Neil Young, "Tarihin en kötü başkanı" nitelendirmesi yaptı.

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Kendi internet sitesinde yazdığı yazıda, "Avrupa'da müzik yapmaya gittiğimde Donald Trump'tan bahsedersem, ABD'ye dönmesi yasaklanan veya hapse atılıp alüminyum bir battaniyeyle beton zeminde uyuyanlardan biri olabilirim" ifadesini kullandı.

"Avrupa'dan dönersem ve yasaklanırsam, ABD turnemi yapamazsam, bilet satın alanların hiçbiri benim konserime gelemeyecek" diyen Neil Young; "Doğru arkadaşlar, Trump veya yönetimi hakkında kötü bir şey söylerseniz ABD'ye tekrar girişiniz engellenebilir" notunu yazdı.

"Donald Trump'ın ülkemizin tarihindeki en kötü başkan olduğunu düşünmem beni geri dönmekten alıkoyabiliyorsa, bu özgürlük için ne ifade ediyor?" diyen sanatçı, "ABD'yi, insanlarını, müziğini ve kültürünü seviyorum. Düşünce özgürlüğünü hatırlıyor musunuz?" diye seslendi.