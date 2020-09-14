Neftçi Bakü Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorusu sporseverler tarafından merakla araştırılıyor.

Galatasaray'ın UEFA'ya bildirdiği listede yeni transferler Oğulcan Çağlayan ve Kerem Aktürkoğlu ile Emre Akbaba, Ahmet Çalık, Emre Taşdemir, Emin Bayram ve Valentine Ozornwafor yer almadı. İşte Neftçi Bakü Galatasaray maçına dair bilgiler...

GALATASARAY'IN KADROSU BELLİ OLDU!

Galatasaray'ın kadrosu şöyle: Okan Kocuk, Fatih Öztürk, Şener Özbayraklı, Omar Elabdellaoui, Martin Linnes, Ryan Donk, Ömer Bayram, Christian Luyindama, Marcelo Saracchi, Marcao, Taylan Antalyalı, Younes Belhanda, Oghenekaro Etebo, Jimmy Durmaz, Emre Kılınç, Sofiane Feghouli, Ryan Babel, Radamel Falcao, Yunus Akgün, Arda Turan, Jesse Sekidika, Ali Yavuz Kol, Mbaye Diagne.

NEFTÇİ BAKÜ GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Temsilcimiz UEFA Avrupa Ligi 2'nci eleme turunda 17 Eylül Perşembe günü saat 19.00'da Bakü Olimpiyat Stadı'nda Neftçi ile karşılaşacak. Neftçi Bakü ile Galatasaray arasındaki UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme maçı, Smart Spor HD, Spor Smart, CBC Sport kanalında canlı yayınlanacak.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak mücadeleyi kazanan takım, 3'üncü turda Renova-Hajduk Split eşleşmesinin galibiyle tur maçına çıkacak.