Galatasaray HDI Sigorta Başantrenörü Nedim Özbey'in hayatı merak ediliyor. İspanya'da fenalaşan Nedim Özbey, Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Türkiye'ye getirilecek. Peki, Nedim Özbey kimdir? Nedim Özbey kaç yaşında? İşte Nedim Özbey'in biyografisi

NEDİM ÖZBEY KİMDİR?

Galatasaray HDI Sigorta Başantrenörü Nedim Özbey, 28 Şubat 1955 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. 65 yaşındaki Nedim Özbey, voleybol sporunun Türkiye'de tanınan isimlerinden birisi olarak biliniyor. Tecrübeli teknik adam Nedim Özbey, Galatasaray HDI Sigorta Başantrenörlüğünün yanı sıra A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın başantrenörlüğünü de yürütüyor. Nedim Özbey, 1989-2015 seneleri arasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da koçluk yapıyordu.