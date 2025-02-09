Neden kulağını kesti? Sanat dünyasının trajik dahisi Vincent Van Gogh hakkında 10 ilginç bilgi!

SANATA GEÇ ADIM ATAN BİR DAHİ

Vincent van Gogh, sanat tarihinin en ünlü ressamlarından biri olsa da kariyerine oldukça geç başlamıştır. 27 yaşına kadar resim yapmaya ciddi anlamda zaman ayırmayan Van Gogh, bu yaşından sonra kendini tamamen sanata adamış ve sadece 10 yıl gibi kısa bir sürede 2.100'den fazla eser bırakmıştır.